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當兵皮鞋怎麼擦亮　女孩「性感小物」竟是擦鞋神器

▲▼擦皮鞋,擦鞋,當兵擦皮鞋,大頭皮鞋。（圖／記者林彥臣攝）

▲當兵如何把皮鞋擦亮，是一門很重要的學問。（圖／記者林彥臣攝）

記者林彥臣／綜合報導

整潔的儀表是軍隊紀律的表現之一，其中把皮鞋擦亮更是許多民眾當兵時的回憶，為了能夠把皮鞋擦得亮麗如新，順利放假，每個人都有屬於自己一套擦皮鞋的方法，就有網友在PTT軍旅生活板（Militarylife）發問有關擦鞋的問題，引發許多網友的共鳴。

原PO發問表示，他是研發替代役只在成功嶺受訓過，對他而言鞋油是裝飾品 還沒要擦時就結訓了，後來看到很多朋友吹噓自己的鞋子可以擦得像鏡子一樣亮，但是現在想擦自己的真皮皮鞋，卻無法擦得這麼亮，想問各位學長是怎麼辦到的？

原PO補充，他朋友的方法是，先用軟毛刷刷掉灰塵，然後上鞋油用硬毛刷均勻塗抹，之後再用打火機燒，燒到皮革毛孔擴張，吃到鞋油後 再上一次風乾，接著抹上凡士林 用不織布順時鐘擦拭，擦得發亮就可以了。

▲▼黑絲襪短裙。（圖／記者趙于婷攝）

▲不少網友表示，女生的絲襪是擦鞋好物。（圖／記者趙于婷攝）

網友在底下的推文回應表示，「看過學長拿到新鞋，先用砂紙磨然後塗鞋油，再用絲襪擦」、「先磨平，化妝棉+鑽石鞋油一層一層擦上去，再火烤」、「化妝棉加水推鞋油」、「曾經偶然間拿甲車抹機油的布來擦一擦真是驚為天人」、「先在同個地方一直畫小圈到亮起來，一開始擦整雙會很無力感，可以熱水偷吃步，但火燒容易燒壞」。

▲無印良品,保養,彩妝,化妝棉,睫毛夾,眉筆,眼影,指緣油,荷荷芭油,。（圖／翻攝自IG）

▲女生的化妝棉，同樣也是當兵擦皮鞋的好用小物之一。（圖／翻攝自IG）

還有網友解釋完整的擦鞋步驟，一定要鑽石鞋油，新鞋有染劑不好上油，要磨完鞋油打底火烤，重複三次，然後棉花最後一次上油，將絲襪（極細尼龍絲）拉撐，左右輕拉滑過鞋面，最後鞋面就會微發熱，開始發亮反光，這時候就要停，否則猜過頭會變 光 ，但是不亮。

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