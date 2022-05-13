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英情報：俄軍大舉投入烏東渡河失敗　面臨行動壓力

▲▼ 烏軍成功阻止俄方部隊企圖渡河的行動。（圖／路透）

▲烏軍成功阻止俄方部隊企圖渡河的行動。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

英國國防部最新情報指出，俄羅斯部隊正在伊久姆市（Izyum）、北頓內茨克市（Severodonetsk）周邊投入大量努力，試圖在烏東方向斯拉維揚斯克及克拉馬托爾斯克地區取得進一步突破。

衛報報導，俄方此舉目標為包圍烏克蘭在聯合部隊行動區內的兵力，使區域內的烏軍無法得到西部部隊的增援。英國國防部也表示，烏軍在頓巴斯地區成功阻止俄國部隊渡河的企圖，且損失至少一個營級戰術群（BTG）的大量裝甲機動部隊以及浮橋設備。

英方指出，在互相爭奪環境下渡河屬於高度危險行動，這也代表俄軍指揮官們正面臨在烏東取得進展的壓力。儘管俄軍撤出基輔及切爾尼戈夫並重新部署軍力，把兵力集中在烏克蘭東部，但截至目前並未取得任何重大進展。

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