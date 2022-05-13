美兵推結論：台海戰爭「不會」速戰速決　美國本土可能遭攻擊

▲美國兵推認為，台海戰爭會是持久戰，甚至美國本土都會遭到攻擊。（圖／國防部提供）



文／中央社

根據美國民間的一場兵棋推演，在中國於2027年全面侵台的假想情況下，將對美軍基地發動先制攻擊，甚至動用核武。參與兵推的專家認為，戰爭將持續相當久，且不僅美國，澳洲和日本也應提升快速因應共軍犯台的戰力，提早數年做好準備。

美國國家廣播公司（NBC）報導，上述假設性軍事行動是由美國議員、前五角大廈官員及中國問題專家共同策畫，NBC新聞華府分台4月曾播出部分兵推計畫內容。相關團隊耗費約5小時進行兵推，五角大廈通常要花上5天。

這場兵推意在精心推敲中國入侵台灣的可能情況，因為世界目前不得不應對俄羅斯侵略烏克蘭的早期後果。

這場兵推是與華府智庫新美國安全中心（CNAS）合作策畫。美國多個部門官員與亞太地區各國政府正日益擔憂中國可能攻台。

就在本週，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）指出，美國情報官員「關注的一個重要領域」正是中國國家主席習近平強行接管台灣的意圖。

海恩斯告訴美國國會：「中國會偏好避免武裝衝突的強迫統一方式。與此同時，北京當局也已準備好在其認定的必要情況下動用軍力。」

這場兵推參與者得出的要點是：一旦中國入侵台灣，印太地區將陷入一場廣泛漫長的戰爭，美國也可能遭受直接攻擊，含括夏威夷及美國本土。

CNAS專家指出：「在衝突爆發首週後，北京或華府都不太可能占上風，這意味中國犯台最終將成為一場曠日持久的衝突。這場兵推顯示，衝突可能迅速升高，中國及美國都將跨越紅線。」

根據兵推結果，衝突升高也可能導致中國動用核武，美國官員也擔憂俄國可能對烏克蘭採取同樣手段。中國可能動用核武的原因在於，北京當局以常規武器回應的能力有限。

此外，一如針對俄羅斯的推演案例，這場兵推也發現，美國嚇阻中國侵台的努力將不會成功。這促使兵推參與者勾勒出一系列台灣、美國及盟邦應採取的措施，以強化嚇阻力量。

這場兵推還展現出一個重要議題，即與美國對烏克蘭的措施相較，美國要捍衛及援助台灣難度更高。北大西洋公約組織（NATO）大致上會團結一致捍衛烏克蘭，較美國在印太的同盟強大。烏克蘭的地理位置也使該國比台灣更易獲得協助。

美國空軍退役將領霍姆斯（Mike Holmes）指出：「我們與烏克蘭之間相隔國界，可以運送物資過去。台灣則在重洋之外。」

這場兵推的另項要點是，美國應考慮是否要在台海發生戰爭前先行武裝台灣，因為一旦中國展開侵略，將武器運至台灣將變得非常困難。

本次兵推結論還包括建議美國、澳洲及日本進一步強化自身能力，以快速因應中國犯台，並建議美國強化該地區基地，採購更多遠程、精準導引武器，同時增強水下能力。

根據CNAS的結論，整體而言，各界都應為一場曠日持久、死傷慘重的衝突預作準備，這將不會是一場速戰速決的政府接管行動。

美國前國防部次長佛洛諾伊（Michele Flournoy）表示，這場兵推可證明，美國與台灣現在就需要採取行動，例如應「預先部署軍需品、協助台灣準備應戰、預先部署你們（台灣）的武裝部隊等。」