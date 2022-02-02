過年穿衣「3禁忌」曝光！招來壞運　新年破財變窮人

▲新年到來，許多人都會購買新衣或將衣櫃裡的衣服再拿出來穿。（示意圖／unsplash）



記者曾羿翔／綜合報導

迎接新年的到來，許多人都會購買新衣或是將衣櫃裡喜愛的衣服再拿出來穿，想要讓自己運勢更好更旺，就連穿衣也是有講究風水的，如果覺得自己過去一年運勢較差，在新的一年想要轉運的人，在新衣選購的款式上也要特別留意，以下就整理出3大重點。

1.避免衣服上圖案不吉利

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過年新衣服圖案講求簡潔，寓意吉祥，其實穿得太過張揚是不好的。尤其現在很多時下年輕人追求流行，服飾上難免會較誇張，例如金屬飾品配戴過多、有猛獸圖案，又或是衣服上寓意不好的文字等，都可能會讓自己招來壞運。

2.要曬且見光

如果衣服長時間放置在衣櫃中，要拿出來穿前最好先經過陽光曝曬後再穿在身上。據了解，因為衣服如果閒置太久，會有霉氣附著，可能會影響自身的氣場。值得注意的是，如果是新添購的衣服也最好先洗過一遍後曬乾再穿，不僅有利於自身氣場，也有益於健康衛生。

3.忌衣服破洞太多

穿著有破洞的衣褲，從風水角度來看是不利於運勢的，因為會形成「破運」的氣場。古人如果碰到衣服破洞的狀況，在條件允許下都一定會用針線把破洞補起來，因破洞可能會讓人產生「破敗相」，導致賺錢難又容易漏財。

▲過年穿新衣可說是相當古老的習俗，從南北朝開始就有相關記載。（示意圖／CFP）。



事實上，過年穿新衣可說是相當古老的習俗，在南北朝就有這種記載，元旦這天「長幼悉正衣冠」。到了市民之風非常繁盛的宋朝更是明顯，《東京夢華錄》就提到，每到新年這一天，大家都穿上乾淨的新衣到處去逛。