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受夠抱怨狂負能量轟炸！新的一年用8心法拉開界線、重建舒適心靈

▲▼心情,抱怨,不滿,界限,心理。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲聆聽親友的抱怨給予對方支持很溫暖，但必須量力而為，否則反而會讓自己也變得低落。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

新冠肺炎這場巨大災難，陰影籠罩全球，影響了許多人的工作和生活，你的身邊是否也出現因此陷入低潮、頻頻訴苦的人呢？而你總是為了安撫對方的情緒，不停地聽他抱怨自己的人生和各種問題，還一直絞盡腦汁試著幫助他解決困難，卻反而讓你感到筋疲力盡，如果出現這種情況代表是時候該暫停了，先將注意力拉回自己身上；國外網站《Bright Side》整理8個由心理治療師提出的方法，能讓因此變得低落、失去力氣的人們「止血」，找回平靜、恢復能量，新的一年學會愛自己是最重要的課題。

1、試著不給解法

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每次聽到對方有難就一直想說法、規劃方案、喬人脈，因為希望對方好起來，所以不惜一切力量也要幫對方解決難題，但這樣子做久了反而是累了自己，不需要扮演治療師或父母的角色，為他們解決所有問題，其實只需要在情感面上向他們表達支持和鼓勵，對方就能有力量自己做決定，畢竟人生是他們的，也只有自己才知道什麼是最好的，當他們能自己完成責任後才能更有力量向前邁進。

2、尋求專業協助

人難免會抱怨工作、感情或是經歷不如意的事情，但若是一個人的言談中總是不斷表現負面情緒，沒有一件事使他們滿意，而且長時間持續這種狀態，那可能表示這個人需要心理專業人士的幫助。儘管身邊的人能聽他抒發不滿，也可以給予情感支持，但卻無法解決他們所有問題的根本原因，擁有專業背景的治療更有機會改變他的心理問題。

▲▼心情,抱怨,不滿,界限,心理。（圖／取自免費圖庫pexels）

3、限制聯絡頻率

對方因為充滿痛苦和不滿，很可能會在許多不適合的時機點連絡，像是在清晨、深夜或週末狂發訊息，甚至沒通知就突然跑來見面等，這時務必先評估自己的狀態，再決定要不要立刻回覆他們。可以告知對方你能聽他們說話，但沒有很多時間，需要盡快離開，給出一個自己能負荷的時間區段，就算拒絕對方也不必覺得自己是壞人，先照顧好自己才有能力扶他人一把。

4、設定他我界線

情緒低落的人因為自顧不暇，很可能抓不準相處的方式，因此侵犯到他人的界線而不自知，例如談論你不喜歡的話題、事前沒打招呼就突然出現在你家樓下，或是在你工作時打電話來，要你幫忙解決他們的問題。可以根據對方與你相熟的程度，以及你願意在他們身上花費多少精力來設定你與他的界線，向對方陳述時不需要生氣或咄咄逼人，但語氣要堅定，讓他們明白你是認真的。

5、視情況拉開距離

若是一直承接對方的負能量，已經到了自己心理也開始陷入低潮，產生巨大的負面影響，那麼先暫停和對方的相處並停止連絡，把他從生活中完全剔除，給自己一段安穩平靜的時光來休養生息。如果對方明知你很累了卻還一直來「番」，代表對方只是自私地在利用你來讓自己變好，感情要維持必須「互相」調整狀態，若對方不願意那這段關係也不值得繼續下去。

▲▼心情,抱怨,不滿,界限,心理。（圖／取自免費圖庫pexels）

6、勿忘自我保健

儘管對方讓你的精神非常疲憊，你卻捨不得不去照顧他的話，那就試著從其他地方來充足自己的精神，在對方不在場的時候，做一些自己喜歡的事情像是運動、看電影等，此時完全不要去想他們的問題以及如何該如何解決，必須保有完整專屬於自己的時間跟空間，等到精神平復一些後再和對方談談。

▲▼心情,抱怨,不滿,界限,心理。（圖／取自免費圖庫pexels）

7、被嗆先保持冷靜

有的狀況是對方透過吹噓自己的生活，讓自我感覺良好，他們希望別人肯定自己很重要、需要得到情感認同，但這種說法在他人聽來卻非常刺耳，甚至可能出現貶低聽者的話，如果你也碰上這樣的人，先忍忍別立刻回嗆，試著同理對方想要被重視的心情，說一些好聽話安撫對方，之後再確實表達你真正的想法。

8、給出「石頭反應」

那些用抱怨或是其他方法來索取反應的人，是將對方的情緒反應當成養分維生，只要有一滴水、一點陽光，就可能被攀附上且不斷被吸走能量，因此如果此時你沒有力氣可以應付、不想讓他們打擾你，那就把自己當作一塊石頭，盡量不給情緒，保持真誠但簡短的回答即可，或是假裝自己很疲倦、生病了，當對方發現沒辦法從你身上得到他們想要的東西時，自然會降低找你的頻率。

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