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男友們小心了！LINE「3方法」挖出舊帳　這招最狠一按全露餡

▲▼ 。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲此為第1種方法。（圖／記者曾筠淇翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

LINE在台灣算是相當受歡迎的通訊軟體，有些人對照片和聊天紀錄都相當珍視，不過，若要翻找以前的對話，卻常會因為資料太多，滑了老半天還是找不到。事實上，LINE有3個方法可以馬上找到以前的對話內容，但這些方法也可能不小心成為好友、情侶翻舊帳吵架的導火線。

如果要找對話紀錄，除了慢慢滑以外，也可以透過3種方法馬上找到。第1種方法是，當用戶不確定要找的內容在哪個聊天室時，可以直接在聊天頁面的「搜尋」欄輸入關鍵字，但缺點是，如果該關鍵字的出現頻率太高，用戶仍需要一一點開聊天室來查找。

▲▼ 。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲此為第2種方法。（圖／記者曾筠淇翻攝）

第2種方法是，當用戶記得該對話是出現在哪個聊天室，則可以點選聊天室視窗上方的的「放大鏡」圖示，再輸入欲搜尋的關鍵字。此方式因為已經縮小範圍，所以就能比第1種方式再更快找到相關內容。

第3種方法是，雖然大致記得聊天內容，但偏偏就是找不到對話，那麼不妨可以回想傳送的時間。用戶同樣先點選聊天室視窗的「放大鏡」圖示，接著再按下方的「日曆」圖示，有對話紀錄的日期會以深色呈現，可以直接查看當日聊了些什麼。

▲▼ 。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲此為第3種方法。（圖／記者曾筠淇翻攝）

除了對話以外，如果要找尋照片、連結或檔案（未過期前），則可以從聊天室視窗的右上角點開選單，頁面將會出現曾經傳送過的資料，再也不必慢慢滑對話。

▼若要找以前傳過的照片、連結和檔案也超方便。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲▼ 。（圖／記者曾筠淇翻攝）

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