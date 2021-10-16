南鯤鯓代天府藝陣演義盛大開幕　新書發表展現宗教藝術文化傳承之美

▲台南鯤鯓代天府主辦「2021 國家重要民俗南鯤鯓代天府五府千歲進香期-藝陣演義」活動為期2日，黃偉哲頒發貢獻獎給晉基建設公司。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由台南鯤鯓代天府主辦「2021 國家重要民俗南鯤鯓代天府五府千歲進香期-藝陣演義」活動為期2日，16日熱鬧展開，還配合舉辦新書發表會，展現宗教藝術與文化傳承之美。

台南市長黃偉哲前往參與盛會，頒發推動藝陣演義活動貢獻獎給晉基建設公司，同時感謝南鯤鯓代天府對宗教文化與藝術傳承的不遺餘力。包括台南市長黃偉哲、立委賴惠員與市議員方一峰、文化部次長李連權、雲管處長徐振能、鯤鯓王慈善基金會會長侯博明、台灣守護文創董事長陳仁昌、全球鯤鯓王聯誼會總會長高俊雄、民俗學者林茂賢、南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰及總幹事侯賢遜、民政局長姜淋煌出席參與。

黃偉哲表示，疫情甫微解封南鯤鯓代天府就整合藝陣演出的活動，更可見廟方長期對於維護藝陣、傳統文化與藝陣文化所付出的深厚心力與貢獻。台南有文化古都與眾神之都的佳譽，近四百年的文史涵養中，宗教文化也佔了重要的位置，深深感謝南鯤鯓代天府對宗教文化與藝術的重視，不遺餘力的發揚光大，未來在人力與經費的部分，台南市政府也會盡力協助，讓宗教的文化藝術之美永續傳承。



黃偉哲說，台南是宗教之都，也是台灣第1個都市，再過3年就要慶祝建城400年，但是這400年的歷史中間，宗教文化佔了一個最重要的位置，非常感謝南鯤鯓代天府對於宗教以及藝術文化的重視和豐榮，和發揚光大。

南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰說，『 陣頭』是常見於台灣廟會進香的優美宗教文化，特別結合台灣守護文創共同將這21個藝陣團體拍攝幕後的故事，首次舉辦藝陣演義線上票選活動，鼓勵大家在線上支持的藝陣團隊加油與週週抽獎互動，也透過全球鯤鯓王聯誼會的串聯，將藝陣團隊推廣到更多人看見，落實藝陣傳承與宗教信仰的國際化、數位化與科技化。

總幹事侯賢遜表示，今天同時發表《台灣第1大醮－南鯤鯓代天府甲午科護國慶成祈安羅天大醮》（一套3冊）、《台南府城巡禮會香》、《嘉義諸羅巡禮會香》、《南鯤鯓代天府古蹟與王爺進香》、《南鯤鯓代天府王爺進香特色進香團》、《走讀南鯤鯓》、《彩墨繪神蹟—南鯤鯓代天府傳奇故事圖集》和《煙月寒江草—黃文博臺語詩集5》等8種專書，網羅鹽分地帶文史專家黃文博、陳丁林、許獻平、周宗楊等人，搭配在地攝影家王素滿、陳惠堅等人精心製作，與「藝陣演義」文武雙場相輝映。

16日首日的藝陣演義活動，吸引了許多信眾慕名前來觀賞21組深具宗教文化之美的藝陣演出，場面相當盛況熱鬧。