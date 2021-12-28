郵局2022年4款新郵票出爐　故宮、鳥類入選！開賣日期一次看

▲中華郵政明年接續發售故宮玉器郵票。（圖／中華郵政提供）

記者許維寧／台北報導

中華郵政今（12/28）表示，將於明年2022年第一季發售四種新郵票，分別為故宮玉器郵票、台灣公路之美郵票、保育鳥類郵票2022年版，以及馬偕來台150週年紀念郵票小全張。

中華郵政表示，故宮玉器郵票為常用郵票，預定明年1月12日發行，也是繼2019、2020年發行的玉器郵票後再續以故宮博物院玉器為題材，本次玉器郵票一套四枚，郵票面值分為6、15、20、28元。

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中華郵政也說，台灣公路之美郵票則為特種郵票，預定明年1月26日發行。為介紹臺灣景觀公路之美，特以台9線金崙大橋、台61線通霄段、國道5號頭城蘇澳段及台84線頭社至二溪段公路為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為6元及8元各2枚。保育鳥類郵票同為特種郵票，明年2月16日發行，為使國人提升保育意識，特以灰面鵟鷹、赤腹鷹、東方蜂鷹及大冠鷲等常見保育鳥類猛禽為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為8元、10元、12元及15元。

另外，明年為馬偕來台150週年，中華郵政也發售小全張紀念郵票，預計明年3月9日發行，為感念其對臺灣的奉獻，特發行小全張1張，內含面值28元郵票1枚，以馬偕博士肖像為題材，搭配「淡水禮拜堂」及「滬尾偕醫館」圖案。

▲中華郵政2022年第一季發售保育鳥類郵票。（圖／中華郵政提供）

▲中華郵政2022年第一季發售台灣公路郵票。（圖／中華郵政提供）

▲紀念馬偕來台150年中華郵政發售紀念郵票。（圖／中華郵政提供）

