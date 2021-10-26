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搶五倍券！故宮推伊斯蘭印象特展　15世紀「麒麟」竟是牠

▲▼故宮北院展出十五世紀的伊斯蘭印象特展。（圖／故宮提供）

▲15世紀「麒麟」竟是長頸鹿。故宮提供

記者許敏溶／台北報導

搶搭振興五倍券出遊潮，故宮今（26日）宣布，北部院區推出「航向天方—十五世紀的伊斯蘭印象」特展，故宮表示，展覽分成四個單元，針對大家熟知十五世紀鄭和率船隊下西洋，並曾抵達「天方（今日麥加）」，也就是伊斯蘭教的發源聖地，成就人類文明史上前所未有的探險旅程，這次展覽將呈現上述旅程到過地方與帶來的影響，包括讓大家意外的，15世紀的「麒麟」竟然是「長頸鹿」。

故宮北部院區繼十月初推出「鎮院國寶—范寬．郭熙．李唐」、「文人畫最後一筆—溥心畬書畫特展」，今天宣佈推出壓軸鉅獻「航向天方—十五世紀的伊斯蘭印象」特展，展期至明年1月26日。

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▲▼故宮北院展出十五世紀的伊斯蘭印象特展。（圖／故宮提供）

▲明成祖坐像。故宮提供。（圖／故宮提供）

故宮表示，展覽命名為「航向天方」，所謂「天方」又稱「天堂」，也就是今天的麥加，為伊斯蘭教的發源聖地，而大家熟知十五世紀時，明朝鄭和率船隊出發，七次橫渡南海、印度洋，並且曾經抵達天方，成就人類文明史上前所未有的探險旅程，相信民眾也很好奇，他們曾經到過哪些地方？對宮廷與民間帶來哪些影響？

這次「航向天方」展覽分為四個單元，第一單元「尋找麒麟」，透過船隊實際造訪榜葛剌（孟加拉）帶回長頸鹿的經過揭開序幕；第二單元「天方潮流」，藉由宮廷用瓷的器形、釉色與裝飾技法，瞭解其中的伊斯蘭元素；第三單元「天朝風情」，呈現由中國反向流往伊斯蘭世界的文物；第四單元「餘波盪漾」，展現十五世紀以後，持續迴盪於宮廷及地方的伊斯蘭風情。

▲▼故宮北院展出十五世紀的伊斯蘭印象特展。（圖／故宮提供）明十六世紀青花新月形軍持。故宮提供

▲造型特殊的明十六世紀青花新月形軍持。故宮提供

這次展出之中，呈現東西雙方交流的軌跡，故宮表示，像是〈明人瑞應圖〉描繪榜葛剌（孟加拉）的使者進獻「麒麟」給永樂皇帝（1414），而當時所謂的「麒麟」，令人意想不到的是來自東非的「長頸鹿」；另在《瀛涯勝覽》作者馬歡是鄭和船隊的阿拉伯語通譯官，他記錄隨行所見所聞，成為今日瞭解鄭和船隊出使經過的最佳讀本。

此外，故宮指出，展品之中的明宣德朝〈青花花卉紋燈〉，外型像極了裡面住著精靈的阿拉丁神燈，由於鄭和船隊曾經過許多信仰伊斯蘭教的國家，加上埃及福斯塔特考古出土許多陶質油燈殘器，推測這種帶把、具有承盤的燈具，是十五世紀交流下的產物。

▼「青花花卉紋燈」外型像極了裡面住著精靈的阿拉丁神燈。（圖／故宮提供）

▲▼故宮北院展出十五世紀的伊斯蘭印象特展。（圖／故宮提供）

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