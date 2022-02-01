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醒醒吧！別再為「人形黑洞」浪費時間　9大跡象快看清脫身

▲▼關係，互動，情侶，交往，人際關係。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲當交往對象沒有意願想好好溝通時，該思考這樣的關係是否能夠健康、長久的走下去。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

作者：暢銷兩性作家 凱蒂思．佳莉莉（Candice Jalili）
摘自：大是文化《暈船診療室：解決現代人的數位愛情焦慮，辨識渣男，已讀不回是上好的測試劑！》

●精選書摘

收到「人形黑洞」的訊息，封鎖就好
定義：這類的人之所以稱為「人形黑洞」，是因為每次想和他們討論嚴肅的主題，感覺就像對著深淵吶喊一樣。當然，鬥嘴嬉鬧時或許很好玩，但假如想要認真對話，他們就會立刻門戶緊閉。YouGov 調查發現，28％女性過去五年間曾經和不善溝通的對象交往，這個數字在18到34歲的區間更提高到38％。我們得中止這件事。

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以下故事來自住在溫哥華，22歲的瑪莉亞（Mariah）：「這絕對是我的最後一段感情。每次只要我們意見不同，他就會戴上耳機神隱到遊戲世界，完全不理我，不管我再怎麼努力想解決問題都沒用。有時候氣氛很糟，他會站起來離開（我們同居），可是他明明知道我以前被拋棄過，留下很深的陰影。」除此之外呢？瑪莉亞補充，「他甚至說當我們試著討論比較深入的主題時，他『一點情感也沒有』。」

暈船中的尤妮思
「我當然會回覆他『想你』的訊息！不回覆的話太沒禮貌了！」
＊接下來一整天都努力說服自己，這次會不一樣＊

真實的你
一收到訊息就按下「封鎖」鍵，繼續正常的過日子

•這類的人為何浪費時間
各位啊，我知道尤妮思狀態可能會影響我們的判斷力，但這類的人不管從哪個的角度來說都是場悲劇。最好的結果是什麼？你們雖然順利交往，但你卻永遠沒辦法討論自己真正的感受？我們都（但願）知道良好關係的基石是溝通，如果對方不知道該如何溝通，又怎麼可能建立健康的長遠關係？

喔對了，別再幻想自己某天能奇蹟似的讓對方敞開心房。對人形黑洞型的人，只要看他們表面的價值就好，不要光想像和他們戀愛，而該想想要如何與他們過一輩子，你就會懂了。

想像一下你們遇到家庭劇變，對方卻只會說：「我不喜歡討論心裡的感覺。」想像你試著坦白一件深深傷害了你的事，你交往五年多的伴侶卻只選擇離開現場，因為他們沒辦法面對這樣的對話。

•脫身計畫
當務之急就是完成上述的想像練習，接受自己無法改變對方的事實。立刻和這類的人分手，就等於閃避了未來的災難。假如你還有所遲疑，所以決定再給自己一點時間，那我先告訴你，最終，你還是會想和對方討論煩心或難過的事，而他一定會拒絕。

我希望能讓你不用親身經歷這種痛苦，但假如你一定要這樣，才能體悟到這類的人無法維持健康成熟的感情，那就這樣吧。

至於實際上該如何分手，一樣試著越簡單越好。他們不喜歡談論太嚴肅、重要的話題，所以說了也是對牛彈琴，省省麻煩吧。傳一封訊息、面對面直接說，或是人間蒸發都可以。無論你選擇哪種分手方法，都不要期待對方有太大的反應。

愛上「人形黑洞」的跡象
•提起重要的主題時，你覺得異常緊張。
•你試著討論感覺時，對方總是會拒絕。
•你們很少談論任何有點深度的話題。
•關於未來的計畫，對方從不明確的肯定或否定。
•你不知道對方對任何事物的感受。
•處理問題時，你都覺得自己像是對著深淵吶喊。
•他可能連續好幾天都對你不聞不問。
•你從來不清楚對方在做什麼。
•你花了大量時間心力，試著請朋友幫忙猜測你們的互動代表什麼意義。

暈船中的尤妮思
「假如我堅持得夠久，他一定會認真和我談心。」

真實的你
「這完全在浪費我的時間，我不幹了。」

★本文經大是文化授權，摘自《暈船診療室：解決現代人的數位愛情焦慮，辨識渣男，已讀不回是上好的測試劑！》

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