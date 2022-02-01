　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

19歲海選進模特圈「當花瓶12年」 　仙氣正妹找到第二專長

記者邱中岳／台北報導

31歲的小曼，19歲透過海選進入凱渥當模特兒，在秀場12年，參與各大展場的走秀、主持，後來接拍廣告，閒暇之餘就「斜槓」在雪茄館兼職上班，原本討厭吸菸的她，卻開始慢慢研究雪茄，發現雪茄跟香菸截然不同，認真開始走上「雪茄之路」。

王曼媛19歲的時候參加凱渥夢幻之星海選，得到前20名的殊榮，進入凱渥後開始參加培訓、上課，雙方簽約7年，開始參加平面廣告拍攝、車模，甚至還參加過節目主持，但7年結束，小曼決定離開凱渥不續約，自己開始接活動。

小曼回憶，之前在一個秀場，當時有1名男子神色鬼祟在模特兒室外徘徊，事後經紀人陪同模特兒們搭電梯時，男子尾隨進入立刻向該名經紀人詢問「你好多個唷，可以分我一個嗎？」當場嚇壞電梯所有人。

▲▼小曼當了12年的模特兒，不想再當花瓶決定發展第二專長。（圖／記者邱中岳攝）

▲小曼當了12年的模特兒，不想再當花瓶決定發展第二專長。（圖／記者邱中岳翻攝）

男子事後還不死心，尾隨到了展場，沒想到在模特兒擺pose時，卻又不斷對現場的每一個模特兒騷擾，看到就問「「妳好漂亮唷，你跟我走好不好」、「妳好漂亮唷，我可以摸妳嗎？」讓在場的工作人員全部嚇壞，立刻請保全將人請出場。

小曼指出，當時認為模特兒這份工作是「年輕財」，也沒有辦法持續長久下去，所以在7年約滿之後決定不續約，自己出來接活動，當時也不知道要做甚麼，所以晚上則跑去雪茄館兼差當吧檯服務生。

▲▼小曼當了12年的模特兒，不想再當花瓶決定發展第二專長。（圖／記者邱中岳攝）

▲小曼在19歲透過海選進入模特兒圈，打滾12年後決定開始學習第二專長。（圖／記者邱中岳翻攝）

在雪茄館時，先接觸了各式樣的紅、白酒，逐漸的對紅、白酒類產生興趣，但雪茄卻遲遲沒辦法接受，「因為自己不吸菸」，當時她認為香菸跟雪茄是同一類的，經過店員說明，逐漸開始打開了另一扇大門。

小曼開始研究雪茄，發現雪茄大有學問，包括菸草、菸葉、發酵時間、菸葉品種以及各種不同的師傅捲菸的功夫，都會影響每一個雪茄的口感，小曼自嘲「以前都是在當花瓶」，現在要拓展知識、長才，才可以發展麻豆工作以外的第二春。

▲▼小曼當了12年的模特兒，不想再當花瓶決定發展第二專長。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼小曼當了12年的模特兒，不想再當花瓶決定發展第二專長。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼小曼當了12年的模特兒，不想再當花瓶決定發展第二專長。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼小曼當了12年的模特兒，不想再當花瓶決定發展第二專長。（圖／記者邱中岳翻攝）

小曼小檔案：

外號：小曼
身高/體重：168公分／48公斤
三圍：32C／24／32
婚姻狀況：單身
星座：雙魚座
生日：03／20
IG:wmm0320

►穿高科技「暖暖襪」從此不怕寒流

ET快訊
台北保安宮國運籤出爐！「見之不取枉勞心」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疫情襲台這類詐欺暴增1年騙走20億！政府跨部會平台攜手打詐

19歲海選進模特圈「當花瓶12年」 　仙氣正妹找到第二專長

賓士男看導航桃園→八里拜年「騎上分隔島」　五股人看呆：發情嗎

小心年糕「封住喉嚨」喘沒氣　北市消防視訊教學催吐保命

小三臉書曬偷情鐵證挨告　判賠金額曝！淚訴：男人外遇還變更有錢

罕見判決！公車乘客摔破相「地板一攤血」　公司懲罰性賠償17萬

富婆告理專假買股真A錢　法官一查：妳自己電話下單的

31歲男與妻談離婚　竟「開3槍」開車落跑！求減刑慘被法官打臉

快訊／高雄左營大樓除夕夜大火　1女困浴室命危急救

年夜飯泡湯！桃園民宅除夕圍爐前突大火　3住戶受困

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

林志玲宣布當媽！產下牛寶寶　與姐夫AKIRA秀一家3口照❤

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

阿伯出事了！7旬爺酒駕迴轉 麥拉倫追撞釀4傷右前輪GG...

黏人貓躲牆邊搖尾偷窺馬麻　對到眼就裝忙逃走超傲嬌！

高嘉瑜喊除夕要「重新做人」　網見古早味枕頭：怎麼還在？

新北男童返高雄過年確診　感染源不明！爽玩2百貨公司

疫情襲台這類詐欺暴增1年騙走20億！政府跨部會平台攜手打詐

19歲海選進模特圈「當花瓶12年」 　仙氣正妹找到第二專長

賓士男看導航桃園→八里拜年「騎上分隔島」　五股人看呆：發情嗎

小心年糕「封住喉嚨」喘沒氣　北市消防視訊教學催吐保命

小三臉書曬偷情鐵證挨告　判賠金額曝！淚訴：男人外遇還變更有錢

罕見判決！公車乘客摔破相「地板一攤血」　公司懲罰性賠償17萬

富婆告理專假買股真A錢　法官一查：妳自己電話下單的

31歲男與妻談離婚　竟「開3槍」開車落跑！求減刑慘被法官打臉

快訊／高雄左營大樓除夕夜大火　1女困浴室命危急救

年夜飯泡湯！桃園民宅除夕圍爐前突大火　3住戶受困

公設超低…「1樓就是停車場」！　新加坡式華廈網2面戰翻

台灣女孩北京冬奧當志工　稱來自「台灣省高雄市」陸網大讚

時尚品牌起源電影　YSL創辦人畸戀老佛爺男伴十幾年！

澳球星涉兒童性侵被逮！醜聞曝光隔天　開心宣布「執教青少年隊」

派對門調查報告出爐 英相強生道歉但拒辭職

疫情襲台這類詐欺暴增1年騙走20億！政府跨部會平台攜手打詐

19歲海選進模特圈「當花瓶12年」 　仙氣正妹找到第二專長

專輯經他之手就得金曲獎！受封「歌后製造機」的斜槓音樂人陳建騏

手機狂跳通知「有陌生人查看行蹤」　女崩潰po網：被偷裝AirTag

旅遊計畫有變？！3個podcast頻道帶你用耳朵玩遍台灣延遲享樂不失望

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

社會熱門新聞

看A片驚見12部老婆作品！人夫心碎　她崩潰說出真相

即／高雄除夕夜大火　1女困浴室無生命

知名網紅夫妻捲10億逃3年　通緝犯照超亮眼

12警集資買一本刮刮樂　真的中大獎

嫩妹穿小可愛騎檔車　網暴動搶做這件事

小三臉書狂放劈腿親密照　人夫怒告：我有配偶

公車猛起步「婦摔破相」　公司懲罰性賠償

小車神乎其技閃貨車　網友驚呼「國道車神」

恐怖「年獸車」又來了！清出保險套+狗屎+內褲

富婆告理專A錢　法官：妳自己下單的

國光客運火燒車！下閘道右後輪就燒　除夕圍爐前民眾驚魂

賓士男看導航騎上分隔島　五股人看呆

小心年糕封喉喘沒氣　北市消防視訊教催吐保命

通緝犯打電話延後到案　訂房和女友溫存

更多熱門

相關新聞

他甩肉30kg　擁嬌妻還有8辣妹搶嫁

他甩肉30kg　擁嬌妻還有8辣妹搶嫁

巴西網紅亞瑟（Arthur O Urso）在一年內減重63磅（約28.5公斤）後，翻身成為「人生勝利組」，不僅成為當紅模特兒，還娶回嬌妻盧瓦娜（Luana Kazaki）。他與老婆商量後，近日一次娶回另外8位太太，每一位都外型亮眼、身材火辣。

「長腿女神」美照遭餐廳無限使用　二審判賠

「長腿女神」美照遭餐廳無限使用　二審判賠

24歲汶川倖存斷肢少女成模特兒 機械腿登上海時裝週T台走秀

24歲汶川倖存斷肢少女成模特兒 機械腿登上海時裝週T台走秀

前凱渥模特兒開經紀　辱新人「就該吃屎」下場曝

前凱渥模特兒開經紀　辱新人「就該吃屎」下場曝

獨／好萊塢小模返台變翻譯　大方秀全裸作品

獨／好萊塢小模返台變翻譯　大方秀全裸作品

關鍵字：

模特兒花瓶雪茄

讀者迴響

熱門新聞

看A片驚見12部老婆作品！人夫心碎　她崩潰說出真相

保安宮國運籤出爐！歲君籤詩「見之不取枉勞心」

5歲弟見繩子伸手一拉　下秒遭電梯夾斷脖

白沙屯媽祖「四季籤」　籤詩深夜出爐

視訊老闆　女發現條狀物忘記收崩潰

《華燈初上3》2月不上了！Netflix公開上架片單

最討厭的過年習俗　「初二回娘家」只排第2

「這生肖」快買威力彩！台彩統計掛保證易中獎

英特爾CEO嗆完台積電認輸：我們太自大

建一半爛尾8年　上百屋主無奈搭帳篷入住

命理師曝「初一」12禁忌：討債、吃稀飯觸霉頭

外送員除夕送單卡關…同業無奈：棄單也沒用

過年「13禁忌」曝！當心窮神跟整年

天使到林家！林志玲父親回應了

除夕10大禁忌！　1舉動衰一整年

更多

最夯影音

更多
恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使

恭喜！林志玲當媽媽了♥♥　曝一家3口照：終於等到小天使
買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

買土耳其冰淇淋不小心捏爆甜筒　老闆愣下秒遞「迷你冰」：請用！

林志玲宣布當媽！產下牛寶寶　與姐夫AKIRA秀一家3口照❤

林志玲宣布當媽！產下牛寶寶　與姐夫AKIRA秀一家3口照❤

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面