19歲海選進模特圈「當花瓶12年」 　仙氣正妹找到第二專長

記者邱中岳／台北報導

31歲的小曼，19歲透過海選進入凱渥當模特兒，在秀場12年，參與各大展場的走秀、主持，後來接拍廣告，閒暇之餘就「斜槓」在雪茄館兼職上班，原本討厭吸菸的她，卻開始慢慢研究雪茄，發現雪茄跟香菸截然不同，認真開始走上「雪茄之路」。

王曼媛19歲的時候參加凱渥夢幻之星海選，得到前20名的殊榮，進入凱渥後開始參加培訓、上課，雙方簽約7年，開始參加平面廣告拍攝、車模，甚至還參加過節目主持，但7年結束，小曼決定離開凱渥不續約，自己開始接活動。

小曼回憶，之前在一個秀場，當時有1名男子神色鬼祟在模特兒室外徘徊，事後經紀人陪同模特兒們搭電梯時，男子尾隨進入立刻向該名經紀人詢問「你好多個唷，可以分我一個嗎？」當場嚇壞電梯所有人。

▲小曼當了12年的模特兒，不想再當花瓶決定發展第二專長。（圖／記者邱中岳翻攝）

男子事後還不死心，尾隨到了展場，沒想到在模特兒擺pose時，卻又不斷對現場的每一個模特兒騷擾，看到就問「「妳好漂亮唷，你跟我走好不好」、「妳好漂亮唷，我可以摸妳嗎？」讓在場的工作人員全部嚇壞，立刻請保全將人請出場。

小曼指出，當時認為模特兒這份工作是「年輕財」，也沒有辦法持續長久下去，所以在7年約滿之後決定不續約，自己出來接活動，當時也不知道要做甚麼，所以晚上則跑去雪茄館兼差當吧檯服務生。

▲小曼在19歲透過海選進入模特兒圈，打滾12年後決定開始學習第二專長。（圖／記者邱中岳翻攝）

在雪茄館時，先接觸了各式樣的紅、白酒，逐漸的對紅、白酒類產生興趣，但雪茄卻遲遲沒辦法接受，「因為自己不吸菸」，當時她認為香菸跟雪茄是同一類的，經過店員說明，逐漸開始打開了另一扇大門。

小曼開始研究雪茄，發現雪茄大有學問，包括菸草、菸葉、發酵時間、菸葉品種以及各種不同的師傅捲菸的功夫，都會影響每一個雪茄的口感，小曼自嘲「以前都是在當花瓶」，現在要拓展知識、長才，才可以發展麻豆工作以外的第二春。

小曼小檔案：

外號：小曼

身高/體重：168公分／48公斤

三圍：32C／24／32

婚姻狀況：單身

星座：雙魚座

生日：03／20

IG:wmm0320