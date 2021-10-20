24歲汶川倖存斷肢少女成模特兒　機械腿登上海時裝週T台走秀

記者魏有德／綜合報導

24歲的模特兒牛鈺受邀參加上海時裝週走秀，與其他模特兒不同的是，走在T型伸展台上的牛鈺其中一條腿竟是機械腿。原來，牛鈺是2008年汶川地震的倖存者，她當時被壓在北川的曲山小學內整整三天，雖然撐過黃金72小時被成功救出，但她也因此需要截肢，失去寶貴的右腿，當時，牛鈺才11歲。

▲四川汶川地震倖存截肢少女牛鈺登上上海時裝週舞台。（圖／翻攝微博）

《青春上海》報導，牛鈺是本屆上海時裝週是唯一一名受邀參加走秀的肢殘模特兒，她靠著一條機械小鋼腿，走完了貓步。走秀的一分鐘，短得很多觀眾在驚詫之餘反應不及，只能拍到她的背影；但這一分鐘對牛鈺而言又很長很長，長得彷彿回放這24年不向命運屈服的堅強生命力。

據了解，24歲的牛鈺在抖音上的暱稱為「春遊哥哥」，擁有85萬粉絲，本業是一名短影音編導、攝影師，偶爾兼職客串當平面模特兒，為一些服裝品牌拍攝寫真。

▲牛鈺截肢後裝上機械腿。（圖／翻攝微博）

牛鈺回憶起首次走在上海時裝週的舞台，認為自己還是離一班模特兒的表現有些差距評價說，其實自己還是有差距，她表示，「因為假肢的緣故，我必須穿很舒服的鞋（運動鞋），但這些都是小事，走秀一分鐘就挺過去了，任何難度都可以克服，但心理上的障礙很難，我真的是鼓起很大勇氣才上的場，第一次體驗真正的秀場，對我來說是很大的一次突破。」

牛鈺雖然在汶川地震中失去了一條腿，但調皮活潑的她並不在意截肢帶來的不便，反而因此更關注社會上殘疾人的不便。牛鈺透露，大學時曾經有場秀，因為她是殘疾人而婉拒她演出，當她在網路上發現，國外有殘疾人秀場，便夢想以後國內的秀場也能接納殘障人士。

▲牛鈺不受截肢影響，對人生充滿積極樂觀態度。（圖／翻攝上游新聞）

如今，牛鈺邁著機械腿，成功地在上海時裝週舞台上踏出屬於肢殘模特兒的重要一步，即便是自己的力量很微薄，她也希望未來能替大陸8500萬殘疾人士這個群體做些貢獻。