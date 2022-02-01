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社會 社會焦點 保障人權

單親爸不滿被分手！傳裸照給前女友妹「不知道看不看得清楚」

▲性侵,性騷擾（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲許姓男子不滿前女友和他分手，竟將前女友的裸照傳給前女友妹妹，「不知道這樣看不看得清楚？」（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）

記者林冠吟／雲林報導

雲林一名許姓男子因不滿前女友和他分手，竟將交往期間偷拍前女友裸身睡覺的照片，傳給前女友要求「買回去」，不過未被前女友理會。心有不甘的許男竟將前女友的私密照直接傳給前女友的妹妹，表示「妳認識這個人嗎？不知道看不看得清楚，不清楚說一下」等語，讓前女友忍無可忍怒對許男提告。彰化地院審理後發現，前女友早對許男申請保護令，認定許男違反保護令，並依恐嚇危害安全罪，判許男應執行拘役80日，得易科罰金。

許姓男子因不滿前女友和他分手，竟將和前女友交往期間，偷拍前女友裸身睡覺等私密照片，拿來當作威脅前女友的籌碼，許男先是在2020年7月將私密照片傳給前女友，怒嗆前女友「來買回去啊」，卻直接被前女友封鎖。

心有不甘的許男見一次未成，竟再創辦帳號，再將前女友的私密照片傳送給前女友，怒嗆「只會封鎖，我也只會外流」、「垃圾」，更威脅前女友要將私密照一個一個傳給她的異性朋友，但仍被前女友直接封鎖。

相隔近3個月後，許男見仍無法威脅到前女友，決定轉移目標至前女友的親朋好友身上。2021年1月，許男怒將前女友的私密照傳給前女友的妹妹，並向前女友妹妹表示「妳認識這個人嗎？不知道這樣看不看的清楚，不清楚說一下」，前女友妹妹和許男虛以委蛇，表示不清楚此人是誰後，許男竟再回「那我在臉書上問問」，以此暗示會將前女友的私密照散佈在網路上，終於讓前女友忍無可忍，憤而對許男提告。

彰化地院審理後更近一步發現，前女友早在2021年初就向法院聲請保護令，台中地院在2021年3月核發通常保護令，裁定禁止許男對前女友實施家庭暴力、騷擾、接觸、通信、通話等非必要的聯絡行為，效期為2年，許男此舉明顯已違反保護令。

法官審理後指出，審酌許男和前女友原為男女朋友關係，但許男卻不思以理性態度和方式，溝通解決雙方的感情問題，竟以偷拍前女友私密照來威脅恐嚇前女友，造成前女友的畏懼不安；而許男更無視保護令，依然不斷執著騷擾前女友，審酌其犯後坦承犯行，並已和前女友達成和解，衡量許男智識與經濟條件，以及許男還需扶養一個近4歲的兒子，依恐嚇危害安全罪與違反保護令等罪，判處許男應執行拘役80日，得易科罰金，以1000元折算一日。

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