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「塊根植物」掀旋風...他點出養殖2重點　保育類「黑王丸」飆破10萬

記者邱中岳／台北報導

潮牌店老闆在2年前，發現日本、香港流行「塊根植物」，也跟風開始進口養殖，沒想到養出興趣，在自家店裡養殖多款塊根植物，其中包括目前已經列管為一級保育類的「黑王丸」，以直徑每公分1至1.2萬元的價格計算，初步估計破10萬元，也點出室內養殖的重點在於溫度以及濕度。

37歲的老葉，平時在東區經營潮牌服飾店，另外也專門從日本進口銀飾，但在2年多前，前往日本時發現潮流圈竟然吹起「仙人掌風」，了解之下，才發現原來是所謂的塊根植物。

▲▼潮牌店老闆跟風養起塊根植物，一顆保育類「黑王丸」竟飆破10萬台幣。（圖／記者邱中岳攝）

▲潮牌店老闆跟風養起塊根植物，一顆保育類「黑王丸」竟飆破10萬台幣。（圖／記者邱中岳攝）

老葉發現，塊根植物有一種裝置藝術的感覺，且分成不同品種，主要來自南非、美國等熱帶地區，塊根植物也包括多肉植物、仙人掌以及夾竹桃科等，且在日本、香港潮流圈帶起風潮。

老葉原本也跟風在台灣尋找塊根植物，也一起買來把玩，但發現雖然塊根植物生長在熱帶地區，需要控溫、水分以及空氣流通，為了能再室內養殖，所以買了植物燈、溫度、濕地測量儀，精準的掌控塊根植物生長。

▲▼潮牌店老闆跟風養起塊根植物，一顆保育類「黑王丸」竟飆破10萬台幣。（圖／記者邱中岳攝）

▲潮牌店老闆玩起「塊根植物」，在店內養植數十盆，點出室內養殖要注意溫度以及濕度。（圖／記者邱中岳攝）

▲▼潮牌店老闆跟風養起塊根植物，一顆保育類「黑王丸」竟飆破10萬台幣。（圖／記者邱中岳攝）

老葉事後養出興趣，也正式成為塊根植物的玩家，老葉指出，頂級塊根植物分成幾類，包括黑王丸、蘇鐵以及象足漆樹等不同樣態，因為物以稀為貴，往往一顆塊根植物價格相當驚人。

老葉指出，黑王丸已經在所屬國家被人過度開採，所以在當地成為一級的保育類品種，也嚴禁有人開採，所以原本開採的黑王丸身價也跟著水漲船高，且又因生長慢，直徑每公分的價格也飆升至1至1.2萬元。

另外，蘇鐵因為比較早引進台灣，且因為養殖非常不容易，相當不容易發根生長，又礙於需要充足的陽光跟水分，所以價格自然也就持續飆漲，老葉強調，塊根植物在潮流界掀起熱潮，聽說有許多藝人也砸鉅資購買收藏。

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