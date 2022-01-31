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1186人集檢所過年！陳時中掏10萬送大樂透　王必勝笑：還欠我1萬8

▲▼衛福部醫福會執行長王必勝與集中檢疫所同仁討論執行業務細節。（圖／取自王必勝臉書）

▲王必勝透露陳時中自掏腰包買大樂透送給住在集中檢疫所的民眾。（圖／取自王必勝臉書）

生活中心／台北報導

今天是除夕夜，但有不少民眾配合檢疫隔離，無法返家過年，其中有1186人住在集中檢疫所裡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中自掏腰包拿出10萬元，買大樂透給住在集檢所的民眾每人兩注，幫隔離中的民眾增添喜氣。不過負責集檢所業務的指揮中心醫療應變組副組長王必勝受訪時笑稱，幫1186人買大樂透總共花了11萬8600元，「部長還欠我1萬8600元！」

王必勝說，指揮中心希望讓入住集檢所的民眾也能感受到過年氣氛，陳時中前天拿出10萬元，原本規劃要幫住在集檢所的民眾吃年夜飯時可以加菜，但受限於集檢所遍布全台，有些地區偏遠，不易配送保存食物，所以討論後決定買充滿喜氣的大樂透給民眾，也期待今晚有集檢所的住民能中大獎。

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王必勝笑說，因為住在集檢所的民眾有1186人，所以總共花了11萬8600元買大樂透，陳時中自掏腰包給的10萬元還不夠，「他（陳時中）還欠我1萬8600元！」

王必勝今天稍早也前往雙連坡檢疫所視察，他說，此處是成立最早的檢疫所之一，2020年2月場勘時他也在現場，從那時起，雙連坡檢疫所參與了近兩年防疫作戰的各種專案，表現優異。其位置在軍事營區內，就原有兵舍改裝而成，設備雖然簡樸，但應有的設施及用品都齊。

王必勝在臉書貼文指出，由於中央集中檢疫所必須負責其他單位無法處理的居檢居隔民眾，所以雙連坡檢疫所在這次春節專案設定為違規、特殊個案或臨時狀況使用的隔離處所。前兩天報載民眾投訴事件，當事人也在這個檢疫所，今天他在現場特別拜託詹指揮官及工作同仁要妥善照顧並愛心關懷，也準備了小禮物給當事人及其他在所的住民。


 

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