學起來！虎年吉祥話不「馬虎」　說錯NG糗大了

▲新的一年到來，虎年拜訪親朋好友，應景的吉祥話不可少。（東方IC）
圖、文／鏡週刊
新的一年到來，虎年拜訪親朋好友，應景的吉祥話不可少！除了恭喜發財、虎年行大運，本刊特別整理關於「虎」的成語、諺語、歇後語等，除了正面也有負面的意義。家長也可以藉機教導小朋友，增進國文能力還能共進親子時光。
虎年吉祥話OK篇
虎虎生風：形容雄壯威武，氣勢非凡。
生龍活虎：比喻活潑勇猛，生氣勃勃。
如虎添翼：猛虎生出雙翅。比喻強有力者又增添生力軍，使之更強。
臥虎藏龍：比喻潛藏著人才。
伏虎降龍：喻有極大的本領，能戰勝重大困難或惡勢力。
龍騰虎躍：如龍飛騰，如虎跳躍。形容精神奕奕，行動矯健。
初生之犢不畏虎：剛出生的小牛不懼怕老虎。比喻閱歷不深的年輕人敢說敢做，無所畏懼。
不入虎穴，焉得虎子：不深入老虎的巢穴，無法捉到小老虎。比喻想要達到目標就必須深入冒險。
虎年吉祥話NG篇
紙老虎：比喻空有威勢而沒有實力的人或集團。
笑面虎：比喻面善心惡的人。
虎頭蛇尾：虎頭形大，蛇尾體小。做事起初聲勢浩大，後來卻無聲息。比喻做事有始無終。
羊入虎口：羊落入老虎口裡。比喻置身於危險的境地，必死無疑。
狐假虎威：狐狸與老虎同行，借老虎的威風嚇走百獸，卻使老虎誤信百獸乃畏狐狸而走。比喻憑恃有權者的威勢恐嚇他人、作威作福。
馬馬虎虎：勉強將就，敷衍了事。
餓虎撲羊：形容動作迅速且凶猛的樣子。
騎虎難下：騎在老虎的背上，害怕被咬而不敢下來。比喻事情迫於情勢，無法中止，只好繼續下去。
為虎作倀：相傳被虎咬死的人，靈魂將成為鬼而為虎所役使。比喻助人為虐。
虎背熊腰：背寬厚如虎，腰粗壯似熊。形容人的體型魁偉。
老虎頭上拍蒼蠅：（歇後語）好大的膽子、惹麻煩、不想活了。老虎是凶猛的動物，竟在虎頭上拍打蒼蠅。比喻膽大妄為。
畫虎不成反類犬：比喻人好高騖遠，但本身能力不足，仿效失真，變得什麼都不像。
虎年吉祥話諧音篇
愛老虎油：即英文「Ｉ love you.」音譯，我愛你的意思。
虎哩今年發大財：「虎哩」音似台語的「給你」，因此可以在「虎哩」後方自行加上祝福的話語，像是：虎哩賺大錢、虎哩旺、虎哩沒煩惱、虎哩笑嗨嗨等。
資料參考：教育部國家語文資料庫成語典網站、教育部《重編國語辭典修訂本》網站
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