學起來！虎年吉祥話不「馬虎」　說錯NG糗大了

▲新的一年到來，虎年拜訪親朋好友，應景的吉祥話不可少。（東方IC）

圖、文／鏡週刊

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新的一年到來，虎年拜訪親朋好友，應景的吉祥話不可少！除了恭喜發財、虎年行大運，本刊特別整理關於「虎」的成語、諺語、歇後語等，除了正面也有負面的意義。家長也可以藉機教導小朋友，增進國文能力還能共進親子時光。

虎年吉祥話OK篇

虎虎生風：形容雄壯威武，氣勢非凡。

生龍活虎：比喻活潑勇猛，生氣勃勃。

如虎添翼：猛虎生出雙翅。比喻強有力者又增添生力軍，使之更強。

臥虎藏龍：比喻潛藏著人才。

伏虎降龍：喻有極大的本領，能戰勝重大困難或惡勢力。

龍騰虎躍：如龍飛騰，如虎跳躍。形容精神奕奕，行動矯健。

初生之犢不畏虎：剛出生的小牛不懼怕老虎。比喻閱歷不深的年輕人敢說敢做，無所畏懼。

不入虎穴，焉得虎子：不深入老虎的巢穴，無法捉到小老虎。比喻想要達到目標就必須深入冒險。

虎年吉祥話NG篇

紙老虎：比喻空有威勢而沒有實力的人或集團。

笑面虎：比喻面善心惡的人。

虎頭蛇尾：虎頭形大，蛇尾體小。做事起初聲勢浩大，後來卻無聲息。比喻做事有始無終。

羊入虎口：羊落入老虎口裡。比喻置身於危險的境地，必死無疑。

狐假虎威：狐狸與老虎同行，借老虎的威風嚇走百獸，卻使老虎誤信百獸乃畏狐狸而走。比喻憑恃有權者的威勢恐嚇他人、作威作福。

馬馬虎虎：勉強將就，敷衍了事。

餓虎撲羊：形容動作迅速且凶猛的樣子。

騎虎難下：騎在老虎的背上，害怕被咬而不敢下來。比喻事情迫於情勢，無法中止，只好繼續下去。

為虎作倀：相傳被虎咬死的人，靈魂將成為鬼而為虎所役使。比喻助人為虐。

虎背熊腰：背寬厚如虎，腰粗壯似熊。形容人的體型魁偉。

老虎頭上拍蒼蠅：（歇後語）好大的膽子、惹麻煩、不想活了。老虎是凶猛的動物，竟在虎頭上拍打蒼蠅。比喻膽大妄為。

畫虎不成反類犬：比喻人好高騖遠，但本身能力不足，仿效失真，變得什麼都不像。

虎年吉祥話諧音篇

愛老虎油：即英文「Ｉ love you.」音譯，我愛你的意思。

虎哩今年發大財：「虎哩」音似台語的「給你」，因此可以在「虎哩」後方自行加上祝福的話語，像是：虎哩賺大錢、虎哩旺、虎哩沒煩惱、虎哩笑嗨嗨等。

資料參考：教育部國家語文資料庫成語典網站、教育部《重編國語辭典修訂本》網站



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