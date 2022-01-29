花780抽中彰化青年住宅！幸運男選擇現金　112.5萬大紅包入袋

▲黃男抽中青年住宅。（資料圖／翻攝自縣府官網直播）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府1月17日舉辦5倍券振興加碼活動第一次抽獎，頭獎是價值125萬1房型青年住宅，由一名從事營造業的黃先生，在彰化市1旅宿消費780元奪到大獎，經縣府聯繫後，他直接選擇現金入袋，扣除10%機會中獎稅，112萬5,000元已匯入帳戶，過年前拿到大紅包，成為今年的最幸運兒。

縣府表示，「花在彰化．好禮一把抓」彰化振興加碼活動，1月17日第一次直播抽獎共抽出6,021位幸運得主，縣府已於過年前發出頭獎與部分現金獎項，最大獎由黃先生奪得價值125萬青年住宅一戶，歡迎大家將中獎現金紅包，再次花在彰化。

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▲彰化1名黃男抽中青年住宅。（資料圖／翻攝自縣府官網直播）

經綠處補充，這次幸運中獎的人數超過6,000人，從審核到匯款須花費一點時間，麻煩中獎民眾耐心等候，縣府將用最快的速度，於過年後盡速核發獎項。

這次未抽到的民眾也不要氣餒，只要持去(2021)年10月15日起在彰化消費200元以上的發票、收據或台灣Pay明細，都可以參加「振興經濟 彰化加碼」活動，每張最多有10個序號，還有「百萬序號 送萬元現金」加碼活動，經綠處最後也再次提醒大家，為避免活動前大量登錄導致系統塞車，大家記得養成隨買隨登的好習慣。