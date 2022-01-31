搶匪遇「超猛老爸」3秒輸慘！　糗遭奪槍摔出店外影片曝光

記者張寧倢／編譯

巴西馬托格羅索州（Mato Grosso）一家商店26日險些發生搶案，幸好當時一名帶著兒子來買東西的「超勇老爸」及時出手，面對持槍歹徒毫不畏懼，趁著對方稍微不注意，在3秒內就奪槍反制，接著一陣猛踹。搶匪不但搶劫失敗，還當眾慘摔，糗到落荒而逃，被人追著滿街跑。

▲巴西一名搶匪遇上最強老爸，糗遭奪槍，當眾慘摔。（圖／翻攝自YouTube）

根據巴西《Metropoles》報導，韋爾德河畔盧卡斯市（Lucas do Rio Verde）一家雜貨商店26日晚間6時許闖進一名持槍男子，準備打劫商家，正巧有一對父子買完東西準備離開，正當所有人看到搶匪都嚇得向後退時，這名父親卻毫不畏懼，趁著對方不注意，瞬間出手奪下槍枝，並將槍口對準搶匪，讓他嚇得轉身逃跑，沒想到卻撞到店門口的桌椅，慘摔在地。

報導稱，這名見義勇為的父親看到搶匪跌倒，立刻用腳朝他狠踹了幾下，不過，搶匪仍然迅速起身，最終落荒而逃，被人追著滿街跑。據悉，歹徒行搶時店內多數顧客都是年紀幼小的兒童，所幸有這名父親挺身而出，赤手空拳還能制伏持槍歹徒，而監視器畫面曝光後，也讓巴西網友笑稱，這名搶匪真的「惹錯人」。目前全案正由警方調查追緝中。

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