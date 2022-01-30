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新年學會「精省魔法」！12種簡單小技巧輕鬆為家用品「添壽」更耐用（上篇）

▲▼過年,家用品,大掃除,保存,整理,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲農曆新年前家家戶戶大掃除，此時正是檢視過去一年家用品使用習慣的好時候。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

農曆新年就要到來，必須先將家中大掃除一番，才能以一個整齊乾淨的狀態迎接新氣象，這時也是檢討自己過去一整年來使用物品習慣的好時機，而且許多人會在新的一年對自己許下能夠更節省的心願，國外網站《Bright Side》就分享了12個關於物品使用、保存的簡單小技巧，只要學起來就能減少破壞、避免浪費，透過一點一滴的改變還能因此精省預算、守住荷包一舉多得。

1、在蠟燭中加入鹽可延長燃燒

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▲▼過年,家用品,大掃除,保存,整理,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

香氛蠟燭燃燒後的香氣飄散在居家空間裡，讓人心情更放鬆，是許多人家中必備好物，不過蠟燭是消耗品，長期累積下來也是一筆支出，要怎麼樣能延長蠟燭使用呢？不妨在吹滅蠟燭後，試著在還留有餘溫、融化的蠟中加入一點，並快速用牙籤或筷子攪拌一下，這樣下次點燃時，鹽會減慢蠟燭燃燒時間。

2、壓扁捲筒紙巾增加摩擦力

▲▼過年,家用品,大掃除,保存,整理,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

衛生紙用量一大的話，也是一筆驚人開銷，加上近期傳出紙漿原料上漲消息，衛生紙跟著變貴，秉持能省則省的精神，如果家中使用的是捲筒式衛生紙，那麼可以試著擠壓衛生紙卷，讓它略呈橢圓形，一般使用普通的圓形紙卷，很容易一次拉出很多紙巾，大家通常不會捲回多餘的紙，變相造成浪費；而被擠壓變形的紙卷，則會讓紙巾增加摩擦力、變得較難旋轉抽取，讓人只會取適量的來使用。另外也可以從心理層面著手，只要告訴自己這是「最後一卷」就會更珍惜使用了。

3、海綿不要擦拭會與生肉接觸的砧板

▲▼過年,家用品,大掃除,保存,整理,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

廚房海綿功用多多，不少人一個用到底，不僅用來洗處理生食的砧板，也拿來清流理台面，不過許多專家表示，基於衛生，用於清潔與生肉接觸的砧板的海綿應該用過就扔掉換新，但每擦一遍就丟掉一個海綿顯然不是一般家庭會選擇的方法，為了確保砧板潔淨、延長海綿保質期，可以使用一次性抗菌噴霧和紙巾擦拭砧板，海綿上的細菌就不會沾附到砧板上。要加長海綿使用期限，切記不要將海綿放在水槽底部，而是將海綿懸掛起來，加速乾燥，不讓水分侵蝕是延長其使用壽命的關鍵。

4、不沾鍋以油保養可拉長使用期限

▲▼過年,家用品,大掃除,保存,整理,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

現代人多半提倡少油少鹽，但其實油不僅能讓食物更美味，還有助於保護使用頻繁的不沾鍋。因為能夠填充平底鍋中的小縫隙或孔隙，使其表面完全光滑和均勻。平時除了料理時用油之外，也可以用油來保養不沾鍋，方法很簡單，先以溫肥皂水清洗平底鍋，用紙巾或廚房布徹底擦乾後，加入一湯匙油擦鍋底和邊緣，接著開火加熱約1分鐘，並將鍋從火上移開使其冷卻，最後再擦去多餘的油就完成了，經過保養的平底鍋更能耐受高溫不易損壞。

5、洗完毛巾後甩開能使其保持蓬鬆

▲▼過年,家用品,大掃除,保存,整理,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

天天使用的毛巾跟浴巾暗藏許多細菌，必須經常清洗確保衛生，但毛巾浴巾常常洗，擔心織品很快就被洗壞報銷嗎？注意洗滌後的晾曬細節就能讓毛巾亮麗如新。毛巾浴巾清洗完從洗衣機拿出來時，可將它們甩開，這一步有助於讓毛巾保持纖維蓬鬆，柔軟的手感讓織品有了奢華感覺，還能使它們比計劃中使用更長的時間。另外要避免一次洗太多毛巾，而且應該根據顏色、大小和髒污程度將織品分開來洗滌，能更好洗去細菌或雜質，從而延長毛巾的使用壽命。

6、將麵粉放冰箱保持數月內新鮮狀態

▲▼過年,家用品,大掃除,保存,整理,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels）

麵粉容易吸濕受潮導致無法使用，如果想要將買回來已使用過的麵粉，維持在剛開封的新鮮狀態，只是將其存放在陰涼乾燥的食品儲藏空間中是不夠的，最佳方法應該是先將麵粉放入密封袋或容器中，然後再將它存放在冰箱或冰櫃裡。另外，買了一包新麵粉之後，要該做的第一件事就是把它直接放入冰箱保存2天，冰箱的低溫會消滅麵粉中原有已存在的細菌。

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