春節「全台樂園優惠」一覽！屬虎只要199元　搭台灣好行就半價

▲春節期間主題樂園均推出優惠活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李宜秦／台北報導

春節連假登場，各大主題樂園祭出限時優惠，如六福村門票12歲以下兒童免費、劍湖山門票全面78折只要699元、生肖屬虎玩義大每人199元，另外搭乘大眾運輸或台灣好行也可享5折等優惠。

觀光局表示，為迎接9天春節連續假期，已協調各主題樂園與各地公共運輸業者共同攜手，推出搭乘公共運輸入園套票或門票折扣優惠，各主題樂園跟大家一起迎接虎年佳節，同時鼓勵大家多加利用大眾運輸工具，暢玩臺灣主題樂園，並配合五倍券及國旅券，加碼規劃「樂園1+1」、「千元大享包」及「百萬現金」抽獎等優惠活動。

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▲劍湖山世界在春節期間推出票價優惠。（圖／劍湖山世界提供）

根據全台主題樂園網資料顯示，各大樂園都於春節期間祭出優惠方案，如小人國6歲以上550元、六福村及麗寶樂園12歲以下免費、九族文化村櫻花季開跑，門票贈送日月潭纜車免費搭、劍湖山全面打78折，每人約699元、2/1到2/6到生肖屬虎者義大世界只要199元、遠雄海洋公園以國旅券購票2人只要1千元。

另外主題樂園也推出公共運輸優惠，如憑大眾運輸票根六福村599元、小叮噹科學園區春節期間門票350元、東勢林場遊樂區160元，而劍湖山世界憑台灣好行票根購票，每人打5折只要450元。