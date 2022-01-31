　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節「全台樂園優惠」一覽！屬虎只要199元　搭台灣好行就半價

▲劍湖山世界遊樂園2022跨年重頭戲為無人機燈光秀與摩天輪煙火秀的高科技共演，為了呈現最璀璨的浮空煙火秀，今日已開始緊鑼密鼓的進行煙火裝設與舞台的搭建。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲春節期間主題樂園均推出優惠活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李宜秦／台北報導

春節連假登場，各大主題樂園祭出限時優惠，如六福村門票12歲以下兒童免費、劍湖山門票全面78折只要699元、生肖屬虎玩義大每人199元，另外搭乘大眾運輸或台灣好行也可享5折等優惠。

觀光局表示，為迎接9天春節連續假期，已協調各主題樂園與各地公共運輸業者共同攜手，推出搭乘公共運輸入園套票或門票折扣優惠，各主題樂園跟大家一起迎接虎年佳節，同時鼓勵大家多加利用大眾運輸工具，暢玩臺灣主題樂園，並配合五倍券及國旅券，加碼規劃「樂園1+1」、「千元大享包」及「百萬現金」抽獎等優惠活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼劍湖山世界。（圖／劍湖山世界提供）

▲劍湖山世界在春節期間推出票價優惠。（圖／劍湖山世界提供）

根據全台主題樂園網資料顯示，各大樂園都於春節期間祭出優惠方案，如小人國6歲以上550元、六福村及麗寶樂園12歲以下免費、九族文化村櫻花季開跑，門票贈送日月潭纜車免費搭、劍湖山全面打78折，每人約699元、2/1到2/6到生肖屬虎者義大世界只要199元、遠雄海洋公園以國旅券購票2人只要1千元。

另外主題樂園也推出公共運輸優惠，如憑大眾運輸票根六福村599元、小叮噹科學園區春節期間門票350元、東勢林場遊樂區160元，而劍湖山世界憑台灣好行票根購票，每人打5折只要450元。

►「神級乳霜」一抹逆齡，快收！

ET快訊
蕭敬騰被罵爆　張韶涵登春晚卻沒人嘴！網揭關鍵嘆：台灣對不起她
外送員見他拋錨幫推車　20分鐘後收「春節大紅包」驚呆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

男女真的大不同！男女之間怎麼保持純友誼、「前男友」對現任男友的意義是？

檳榔攤瓶裝水才10元！他懷疑「超商賣水暴利」　網揭內幕：很可怕

春節「全台樂園優惠」一覽！屬虎只要199元　搭台灣好行就半價

虎子雷厲！3生肖2022年不適合要「虎寶寶」　恐和家人相剋

高雄更冷「10hrs暴跌8°C」全台慘白！15縣市冰凍警報　變天時程表

大學校舍耐震現疑慮　教部擬爭取國家公共建設經費補強

威力彩飆6.9億！命理師曝「6大發財面相」　頭獎得主長這樣

過年「貼福字」有訣竅！　選錯時間順序：財運全飛了

氣溫驟降至13.6度！新竹男「靠尿斗牆昏迷」猝死　妻子進廁所嚇傻

除夕國道南北踩地雷預告圖「5路段變停車場」！　0至5時暫停收費

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　遊客目睹驚呼！園方稱已分開

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

帶柴柴逛街驚見牠「趴門口燦笑」　一旁擺水碗顧店...爸傻：怎變店狗

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

半夜有聲響開門驚見巨貓闖民宅　她被打劫3罐罐！還整晚沒睡陪玩

臘腸狗鑽進牛仔褲「灌香腸」　身體卡褲管整天！媽到家傻眼

炎亞綸當郭靜嘉賓「表演模仿冷場」　尬笑：就說我不行！...「台下2男星」現身搶麥

男女真的大不同！男女之間怎麼保持純友誼、「前男友」對現任男友的意義是？

檳榔攤瓶裝水才10元！他懷疑「超商賣水暴利」　網揭內幕：很可怕

春節「全台樂園優惠」一覽！屬虎只要199元　搭台灣好行就半價

虎子雷厲！3生肖2022年不適合要「虎寶寶」　恐和家人相剋

高雄更冷「10hrs暴跌8°C」全台慘白！15縣市冰凍警報　變天時程表

大學校舍耐震現疑慮　教部擬爭取國家公共建設經費補強

威力彩飆6.9億！命理師曝「6大發財面相」　頭獎得主長這樣

過年「貼福字」有訣竅！　選錯時間順序：財運全飛了

氣溫驟降至13.6度！新竹男「靠尿斗牆昏迷」猝死　妻子進廁所嚇傻

除夕國道南北踩地雷預告圖「5路段變停車場」！　0至5時暫停收費

大元交往鼓鼓7年「從沒吵過架」！　演藝圈3對長跑情侶檔…甜到炸

除夕前1天…重機騎士跑山「嘉義162甲山道」撞貨車亡

超狂！納達爾打贏史上第2漫長決賽　小10歲對手問他：你累了嗎？

「火焰鐵道」宛如開往異世界列車　魔幻場景竟是準點密技

公司匯10萬「沒進戶頭」他急了！　前行員一看3個圈圈臉秒垮

亞洲盃8強中華女足PK戰3比4惜敗菲律賓　打3搶1續拚世界盃

兒預告「過年多準備一副筷子」！母親超感動…下秒氣炸：別回來了

男女真的大不同！男女之間怎麼保持純友誼、「前男友」對現任男友的意義是？

農曆除夕禁忌「一定要撕春聯」　桃園市議長：絕對不可以偷懶

「這是夢嗎...」王光輝病逝半年多　王威晨首談心裡話

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

生活熱門新聞

除夕10大禁忌！　1舉動衰一整年

高雄狂降8°C全台慘白！15縣市冰凍警報

新竹男「氣溫驟降」猝死　妻子進廁所嚇傻

速食店「無人取餐」銷毀餐點　外送員罵翻

新竹動物園猩猩發狂！抓山羌狠甩砸地

過年紅包怎包？5個小撇步一次看懂

最怕看到的年菜　網點名「1魔王」除夕擺到初七

到女友家拜年　女友媽討「6萬6千元紅包」！網勸快逃

虎子雷厲！3生肖2022年不適合要「虎寶寶」

即／高雄最新13處足跡曝　大寮郵局、英明黃昏市場

「沒打2劑疫苗」只能坐戶外區　兩派網友戰翻

「貼福字」有訣竅！選錯時間順序：財運全飛

手寫實聯制的人變多！網揭暗黑真相：要過年了

Sandy老公韓星等級顏值！鄉民揭3條件：人生勝利

更多熱門

相關新聞

大樂透連二槓！百萬紅包開出16組

大樂透連二槓！百萬紅包開出16組

台彩30日開出大樂透111000010期獎號，派彩結果晚間10點出爐，本次頭獎沒有開出，下期上看1.3億。

台北夜空驚見「閃亮小老虎」！101：記得抬頭

台北夜空驚見「閃亮小老虎」！101：記得抬頭

歲末年終關懷弱勢長輩　臺西警加強獨居長者預防犯罪宣導

歲末年終關懷弱勢長輩　臺西警加強獨居長者預防犯罪宣導

花現劍湖山春節再加碼　台灣Pay掃碼有優惠

花現劍湖山春節再加碼　台灣Pay掃碼有優惠

防疫旅館過年不孤單！　新北市府送新春關懷大禮包

防疫旅館過年不孤單！　新北市府送新春關懷大禮包

關鍵字：

春節主題樂園

讀者迴響

熱門新聞

除夕10大禁忌！　1舉動衰一整年

知名網紅夫妻捲10億逃3年　通緝犯照超亮眼

吳姍儒「美魔女媽媽罕見亮相」！藏32年正面曝光

160kg大胃王猝死！6吃播主下場悽慘

直接tag「點名王思佳」　賴薇如開戰：腿沒多長，學人劈腿

蔡桃貴年假爆送急診！　「家人無法處理」蔡阿嘎曝就醫原因

高雄狂降8°C全台慘白！15縣市冰凍警報

蕭敬騰登春晚被罵爆！鄉民女神逆風揭他愛台證據

吳姍儒婚禮dress code「女星踩雷大犯規」！

外送員幫推拋錨車　20分後收大紅包驚呆

張韶涵也登春晚卻沒人嘴！鄉民揭關鍵

獨／陳芳語罹患厭食症險喪命　催吐6年暴瘦37公斤...留終身後遺症

舒淇慶生林心如「說溜嘴華燈兇手」！

吳姍儒婚禮「全程沒用餐」攜夫坐紅毯中央！

玩刮刮樂前「做1動作」竟中大獎：都市傳說是真的

更多

最夯影音

更多
新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　園方稱可能進發情期：已分開
廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　遊客目睹驚呼！園方稱已分開

新竹動物園猩猩抓起山羌狠甩　遊客目睹驚呼！園方稱已分開

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

3拖吊員15秒拉走違停車　目擊者讚：媲美F1換胎！

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

野蠻廚房！印尼廚師炸豬排　超髒環境「徒手料理」嚇壞網

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面