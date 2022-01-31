2022虎年4生肖有大事發生！　屬豬人留意去「這地方」會損元氣

記者崔子柔／綜合報導

面對虎年到來，眾人都希望能在新的一年平安、健康，命理專家小孟老師就提醒，今（2022）年有4個生肖需要特別注意，可能會有措手不及的大事發生。

「清水孟國際塔羅連鎖」在YouTube發布影片分享：

一、生肖猴「注意投資，容易破財」

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屬猴人今年在股票、基金、創業方面得緩緩，如果隨意出手可能會大破財、遭套牢。另外，今年應避免前往山區，虎年對屬猴人偏沖，若到這些地區較容易感冒，或是撞上不乾淨的東西。

二、生肖虎「注意車關，東西遺失」

今年屬虎人受太歲星影響，平時開車通勤者應放慢車速，甚至可能在停下等紅燈時，還會有人突然撞上，一定要記得安太歲，另外，隨身物品也要特別留意，容易莫名遺失、故障。

▲屬蛇人今年身體恐會出現病狀。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）



三、生肖蛇「注意中風，血光較多」

屬蛇人在虎年運勢偏弱，且身體可能會出現病狀，雖然今年可能許多國家會陸續開放邊境，但建議盡量避免出國旅遊，免得有染上疾病的風險，另可能常見擦撞、割傷等意外。

四、生肖豬「注意過勞，海邊煞氣」

屬豬人今年容易過勞，頻繁感到肩頸痠痛，進而影響睡眠品質，另外，屬豬人到海邊遊玩可能會沖到煞氣，回家後會感到心情沮喪，甚至身體出現類似發燒的症狀。