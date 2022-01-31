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新店槍手／4槍轟死咖啡商！帽T殺手逃大陸16天　一返台癲癇就發作

▲▼新店槍手癲癇發作送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

▲新店槍手返台後，因為癲癇發作被緊急送醫救治。（圖／記者黃彥傑攝）

記者林昱萱／整理報導

新北市新店區花園一路一處民宅2021年11月22日，發生一起震驚社會的槍擊案，當時槍手黃泳群近距離朝何姓咖啡商的頭部連開4槍，導致對方倒臥血泊當場死亡。黃嫌逃到大陸16天後，因為疫情需隔離因素，成了甕中之鱉。怎料其返台之後癲癇就發作。

黃嫌犯下這起駭人聽聞的殺人案後，多次透過變裝、換車製造斷點來躲避警方追緝，之後又用襪子將槍枝、子彈包裹後，丟棄在桃園機場附近的水溝，而其也事先買好機票，並於犯案後4小時內火速潛逃出境。不過，儘管黃嫌計畫縝密，卻獨獨漏算因為疫情因素需要隔離，因此在入境到福建廈門的防疫旅館後，就成了警方的甕中之鱉。

▲▼黃嫌需要住院治療。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲黃嫌入院後第2天，因為再度需癲癇發作，因此要住院治療。（圖／記者黃宥寧翻攝）

黃男解除隔離後，於2021年12月8日晚間6時33分被遣返回台，而當時除暴特勤隊隊員原先在機場等候，待黃嫌落地、採檢完後就要將人帶走，不料，黃嫌進行採檢時，突然癲癇發作，經CDC專業人員評估需送醫治療，人隨即被送往台北仁愛醫院救治，他躺在病床上時，四周還有許多特勤隊隊員、霹靂小組組員在旁看守，可見案情重大。

黃男被送醫後，檢警更出動6名人力進行戒護。怎料，隔日上午黃男又因不明原因癲癇發作，狂抖了2分鐘。對此，仁愛醫院主治醫生透露，黃男因之前有短暫沒服用藥物且之前有癲癇紀錄，所以血液尚未有治療癲癇藥物可達到之血液濃度，所以才會產生不自主抖動。

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