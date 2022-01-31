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「世上最大金礦」一夕消失！神鬼投資客詐30億美元　逃刑爽住豪宅

▲▼加拿大採礦公司Bre-X的一名地質學者在印尼婆羅洲採集樣本。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大採礦公司Bre-X的工作人員正在採集樣本。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

1990年代，加拿大採礦公司Bre-X宣稱，在印尼婆羅洲發現含量超過2100噸的金礦體，堪稱「世上最大金礦」，吸引無數股民、國際採礦巨頭甚至印尼政府出資，3年後卻被發現是一場騙局，造成投資人30億美元的損失。但是，公司創辦人沃許（David Walsh）等高層卻無一人獲罪，他結案後更搬至巴哈馬的豪宅居住，安享晚年。

沃許1989年創立Bre-X，經營數年卻沒有太大收益，甚至一度瀕臨破產，他遂找上好友兼地質學家菲爾德霍夫（John Felderhof），並且經對方引介，認識了菲律賓地質學家古茲曼（Michael de Guzman）。三人一拍即合，商議後決定前往婆羅洲，尋找金礦。

▲▼加拿大採礦公司Bre-X創辦人沃許（David Walsh）。（圖／達志影像／美聯社）

▲Bre-X創辦人沃許（David Walsh）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 加拿大採礦公司Bre-X的地質學家，加拿大學者菲爾德霍夫（John Felderhof）以及菲律賓學者古茲曼（Michael de Guzman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大地質學家菲爾德霍夫（左）以及菲律賓地質學家古茲曼（右）。（圖／達志影像／美聯社）

1995年10月，Bre-X宣布發現巨量金礦，股價從每股30分美元飆漲至每股250美元（約新台幣6900元），隔年更在美國納茲達克上市，印尼政府及全球最大金礦公司「費利浦．麥克莫蘭」（Freeport-McMoRan）也成為股東。

1997年，「費利浦．麥克莫蘭」前往婆羅洲實地勘查，未料團隊抵達前，Bre-X駐地辦公室卻發生火災，證明金礦存在的數千份巖心標本（core sample）付之一炬；古茲曼被要求親赴現場說明，卻從直升機上縱身一躍，自殺身亡。該集團起了疑心，進行檢測後，才發現這裡根本沒有金礦。

▲▼▲▼加拿大採礦公司Bre-X位於印尼婆羅洲的野地辦公室。（圖／達志影像／美聯社）

▲Bre-X位於印尼婆羅洲的野地辦公室。（圖／達志影像／美聯社）

消息傳出後，Bre-X股價暴跌97%，1997年11月宣布破產，2003年正式倒閉。沃許、費爾德霍夫堅稱自己也是受害者，但騙局被揭穿前，他們與古茲曼都拋售了大量股票套現。

加拿大警方調查發現，古茲曼提供第三方公司檢測的巖心樣本中，含有從金飾刮下、人為添加的金粉。儘管如此，他們始終找不到充分證據，證明沃許及菲爾德霍夫知情，只好於1999年宣布停止調查，沒有起訴任何人。

最後，沃許移居巴哈馬，1998年罹癌去世；費爾德霍夫也搬到菲律賓，並於2019年10月離開人世。

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