「長新冠」呼吸困難可能原因曝光　最新研究：肺部損傷

▲初步結果顯示，長期新冠患者即便CT掃描結果正常，但氣體從肺部轉移至血液的狀況明顯較差。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

部分新冠染疫者會出現長期後遺症，包括極度疲倦（疲乏）、呼吸急促、心悸、暈眩等。依據英國一項最新研究，「長新冠」患者肺部存在損傷，但這用常規檢測無法發現，這或許可以解釋部分患者在初次確診之後，出現長期呼吸困難的原因。

綜合衛報等外媒報導，英國這項試點研究使用專門MRI成像技術，讓躺在儀器中的患者吸入氙氣（xenon gas），這能讓科學家追蹤氣體從肺部進入血液的狀況，確認這群持續出現症狀者肺部是否有損傷。受試者分為3大組，分別是CT掃描正常的長期新冠患者、3個月前染疫住院但未出現後遺症者及健康對照組。

初步結果顯示，長期新冠患者即便CT掃描結果正常，但與健康對照組相比，氣體從肺部轉移至血液的狀況明顯較差，且相同異常狀況也發生在那群因更嚴重疾病住院的染疫者身上。

牛津大學醫院顧問、研究共同作者弗雷澤（Emily Fraser）表示，「這是第一個證明呼吸困難的長新冠患者肺部異常的研究，這也表明，新冠病毒正在肺部或肺血管結構中造成某種持續性異常。」

但弗雷澤也說，目前還需要進行更多研究來闡明這些發現的臨床意義，包括這些異常與呼吸困難之間的關係。這項研究尚未經同行審查。

世界衛生組織2021年10月6日首度公布「新冠長期症狀」的官方臨床定義，也就是患者在染疫後3個月內出現、持續至少2個月的症狀，並且無法由其他診斷解釋。常見症狀包括疲勞、呼吸急促、認知功能障礙、胸痛、嗅味覺失靈、肌肉無力和心悸等。

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