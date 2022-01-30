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「Omicron的妹妹」傳染力1.5倍　丹麥科學家：已成國內主要毒株

▲▼ 新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲新冠變異株Omicron全球傳播。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者吳美依／綜合外電報導

Omicron目前一共4種變異株全球傳播，其中以BA.1最具傳染性，但科學家近期又發現新型亞變種BA.2，被多國媒體稱為「Omicron的妹妹」。丹麥國家血清研究所（SSI）初步分析指出，與BA.1相比，BA.2的傳染力更強1.5倍，已經成為該國主要毒株。

SSI數據指出，雖然BA.2傳染力略強，但住院風險沒有太大差異，也無證據顯示，將會降低疫苗預防症狀的效果。該機構流行病學家克勞斯（Tyra Grove Krause）說，「有跡象表明它更具傳染性，對於未接種者而言更是如此，但它也能夠感染更多已經施打疫苗的人。」

▲▼新冠病毒肆虐期間，倫敦柯芬園戴著口罩的人們。（圖／路透）

▲新冠病毒肆虐期間，倫敦市民外出戴著口罩。（圖／路透）

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）數據，該國通報至少127起BA.2病例。英國健康安全局（UKHSA）指出，在全國所有數據充足的地區，BA.2病例成長率都高於BA.1，截至本月16日佔新增病例3.4%，且每周翻倍成長，成長優勢顯著，有機會取代「姊姊」，成為該國主要毒株。

UKHSA局長霍普金斯（Dr Susan Hopkins）說，「雖然住院及死亡率依然很低，但部分地區及年齡族群的病例數居高不下，因此隨著防疫禁令解除，繼續謹慎行事仍是很重要的。」她呼籲，民眾應該接種疫苗，前往人潮較多的地方時戴口罩，若出現症狀盡速篩檢。

東安格里亞大學（UEA）流行病學教授杭特（Paul Hunter）認為沒有理由恐慌，因為BA.2「對目前的威脅估算沒有造成實質性影響。」諾丁漢大學分子病毒學教授鮑爾（Jonathan Ball）也說，「關鍵問題是，這個變異株是否與更多重症有關，以及是否能夠逃脫疫苗免疫。早期指標顯示，疫苗將能提供相似程度的防護力，這是一個好消息。」

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