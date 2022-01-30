比黃蓮難吃！最猛中藥「驢皮做的」飄腥臭　她哭：沒聞過這麼可怕

▲原PO吃到比黃蓮還難吃的中藥。（圖／翻攝自Dcard）



記者黃可昀／綜合報導

很多女性為了調養身體會吃中藥，常聽人家說最難吃的中藥就是「黃蓮」，苦到難以下嚥，不過一名女大生日前吃到更地獄的中藥，一打開就有濃烈腥味撲鼻，「我從來沒有聞過這麼可怕的東東」，以往她黃蓮都能不猶豫直接下肚，如今竟然遇到瓶頸。

原PO在Dcard表示，前陣子身體不好去看中醫，拿了自費中藥「阿膠」，醫生開藥時還特地提醒「它會有點難吃」，她心想自己黃蓮都吃過了，應該沒有什麼中藥難得了她，於是自信滿滿帶著阿膠回家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲粉狀阿膠。（圖／翻攝自Dcard）



原PO飯後吃藥才發現自己錯了，藥包一打開就有濃烈腥味，「它有點類似魚鬆的味道，但又不太是」，是她從來沒有聞過的味道，猶豫了好久才憋氣配水吞下去，「正當我覺得我吞下去可以放鬆的時候，那股味道竟然還在我的嘴裡揮散不去」，舌頭上還留有黏黏的感覺，腥味久久無法消除，「重點是不管吃幾次，我都沒有辦法接受這個味道。」

據了解，阿膠是種由「驢皮」提煉而成的膠狀物，中醫會磨成粉狀入藥，治療血虛、暈眩、心悸等，是補血良藥，由於成分主要是膠原蛋白，所以吃起來會黏黏的。

網友紛紛留言，「這很貴欸！大陸的保養聖品（龜鹿二仙膠也超級腥）」、「我阿膠都用煮的那個味道更可怕」、「中藥有些藥材很特別啊，五靈脂還是飛鼠大便勒」、「藥局可以買空膠囊喔」、「蛤...我以前學中國笛，黏笛膜都是用阿膠，是一塊黑而硬的東西，只是不會想吃」、「我也是不怕苦的人，但看中醫吃過紫河車(動物胎盤)後，腥臭到我想嘔。」