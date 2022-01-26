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解放軍要獲制空權再奪制電磁權　殲-16D首度加入擾台

▲▼殲-16D機,共機0124擾台。（圖／國防部提供）

▲解放軍殲-16D電戰機。（圖／國防部提供）

軍武中心／綜合報導

中共軍機24日再度擾台，據空軍司令部發布消息指出，當天一共13架次共機進入我西南空域，序列中更首度出現殲-16D電子作戰機。對此，大陸軍事專家宋中平直指，戰時解放軍不僅要獲得制空權，還需奪取制電磁權，目前的訓練都是為未來編隊作戰能力進行預演。

殲-16D是在殲-16的基礎上改裝的電子戰機，眾多外掛點可滿足各類電子戰吊艙掛載。大陸官方強調，該機具備「偵、攻、防」於一體的綜合作戰能力，投入實戰化訓練後進一步提高（中國）空軍電子進攻能力，支撐空軍作戰範圍拓展和空軍戰略轉型建設。

這款有「中國版咆哮者」之稱的電子戰機在去年的珠海航展上首度對外進行公開展示後，首度加入此次的擾台行動。據空軍司令部公布消息指出，24日當天擾台共機一共有13架次，分別為殲-16機8架次、運-8反潛機1架次、轟-6機2架次以及殲-16D機2架次，空軍派遣空中巡邏兵力應對，廣播驅離及防空飛彈追監。

▼共機0124擾台，首度出現殲-16D。（圖／國防部提供）

▲▼殲-16D機,共機0124擾台。（圖／國防部提供）

從我方公布的解放軍機機型來看，宋中平向《環球時報》表示，解放軍的戰機基本是成批次、成體系的，比如殲-10發揮護航作用，殲-16則是進行戰鬥攻擊，轟-6是對海對地實施遠程攻擊，而通信對抗機和電子偵查機都是在指引目標。這些戰機針對一個既定的戰術目標進行協同作戰，也是為未來戰時編隊作戰能力進行預演。

宋忠平進一步指出，作為電子戰機，殲-16D主要是為了奪取制電磁權，「也就是我們（解放軍）不僅僅要獲得制空權，還需要在此之上奪取制電磁權」。之後殲-10、殲-16，以及-轟6、轟-6K能更有效地實施對地對海打擊，提高編隊整體作戰能力。

另一位匿名的軍事專家也強調，殲-16D可以用比較精密的電子偵察系統，對相關目標的雷達，無線電通信信號進行偵收、紀錄、分析。舉例來說，台軍常稱「用防空導彈追監」，實際上就是用防空導彈的雷達系統進行跟蹤監視，這時殲-16D正好可以對其進行截獲、定位。

▼殲-16D已投入解放軍實戰訓練。（圖／翻攝央視）

▲▼解放軍殲-16D電戰機投入實戰訓練　不排除出現在「擾台機隊」。（圖／翻攝央視）

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