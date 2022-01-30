板橋435全新打卡點曝光　免費新春影院陪你賀新年

▲板橋435藝文特區春節期間陪你「虎弄虎弄賀新年」。（圖／新北市文化局提供）

記者徐政璿／新北報導

新北市文化局自2月2日（初二）至2月28日於板橋435藝文特區舉辦春節系列活動，包含「435未來明信片」、「虎你好看新春電影院」、「玩玩弄弄DIY」、「繪本趣講小劇場」及「超立方虎你拍」等眾多精采內容，板橋435陪民眾一同「虎弄虎弄」賀新年。



首先，從2月2日（初二）開始，由「未來明信片」打頭陣，替民眾保管第一個新希望，已邁入第9個年頭的「未來明信片」，為435藝文特區招牌春節活動，每年皆受到熱烈迴響，民眾只要到枋橋大劇院索取明信片，寫下對未來的期許或心願，435就會在年末時寄送出去。

每年由藝術家精心設計的明信片，這次以「435樂園」為主題，透過童趣、奇幻的畫面場景，讓人回想起在435的美好記憶，也期許收到明信片的人，皆能收下美好祝福邁向未來！此活動將持續至2月28日，凡參與者即可獲得新北市文化局虎年紅包袋，數量有限，送完為止。



2月5日（初五）至6日（初六）輪番上場的是「玩玩弄弄DIY」互動體驗，由435進駐團隊台灣玩具博物館帶領民眾繪製新春小玩具「彩繪許願陀螺」與「彩繪YOYO」，還有最High的「新春BINGO大連線」同樂活動，歡迎大小朋友現場參加，與眾人一起感受年節的熱鬧氛圍。

此外，「虎你好看新春電影院」將於年初四（2/4）放映高人氣動畫電影《角落小夥伴電影版：魔法繪本裡的新朋友》，歡迎民眾來體驗435獨特的復古觀影氛圍，若看得不夠過癮，年初六（2/6）還有「頑書趣工作室」帶來虎年主題的「繪本趣講小劇場」，透過生動逗趣的戲劇表演與現場互動，使人身歷其境，感受故事魅力。以上活動皆為現場免費參與，邀請民眾到場同歡。



值得一提的是，435推出全新打卡點「 俄羅斯方塊3D彩繪牆」，也即將在春節驚艷曝光，只要至現場拍下彩繪牆照片，上傳到435藝文特區臉書指定貼文，就能參加「超立方虎你拍！上傳留言抽好禮」活動，將有機會抽中AirPods等多項好禮。

板橋435藝文特區也將加強防疫措施，並因應最新防疫計畫滾動式調整活動內容，讓民眾安心玩，過好年，更多詳細活動訊息可至435藝文特區臉書查詢。

