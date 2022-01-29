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女生衣服永遠少一件？過年衣櫃大掃除「3大建構心法＋19款必備穿搭」打造經典不敗萬用衣櫥

▲▼過年,衣櫃,整理,斷捨離,穿搭,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels，記者張芳瑜後製）

▲新的一年想在每次出門前都不需要花太多時間就能擁有好看穿搭，請先從整理衣櫃斷捨離開始。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

迎新春一切萬象更新，正是適合斷捨離的好季節，將身邊陳放已久、早已不需要的東西好好整理，對於女生而言，會經年累月累積愈來愈多東西的地方就是衣櫃！打開來裡面堆滿了各種顏色和不同材質的上衣、裙子、褲子、洋裝以及外套等，除了雜亂無章、找衣服要花上很久時間之外，每次出門前搭配老半天，還是不知道該穿什麼才好，這時不免開始懷疑自己：「我的眼光怎麼了？當初為什麼會買這麼難搭的衣服！」新的一年不妨參考國外網站《Bright Side 》整理的「萬用搭配衣櫃」基礎知識，重新檢視現有的衣服們，幫自己打造出一個能應用多種場合又能搭出讓自己滿意造型的美麗衣櫥吧。

先了解衣櫃整理三大心法

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一、衣服有出才有進

看到喜歡的衣服就想買？先等一下！雖然買東西很快樂，但衣櫃容量有限，在衣櫃爆炸之前先丟掉一些舊衣服，像是已經破洞、磨損嚴重、起毛球的衣服；另外，賣掉或送出所有衣況良好但不再適合自己的衣褲，如果很難下決定哪件該留、哪件該清，可以問問自己幾個問題：「我最後一次穿上它是什麼時候？」、「穿上它讓我覺得自己變好嗎？」 、「它和我衣櫥裡其他衣服搭得起來嗎？」這些回答有助於更清楚斷捨離，留下來的都是穿得到又喜歡的衣服，還能保有衣櫃整齊的空間，方便之後再添購新衣。

二、考慮衣服質量而非數量

年輕時很愛追流行，當季流行、明星穿戴的通通都想入手，趁便宜就全掃回家，但一分錢一分貨，趕流行買的衣服可能一下子就過季不想再穿，便宜的衣服版型往往無法真正修飾身型、凸顯個人特色，材質不好的衣褲更是容易洗幾次就脫線或變形壞掉；建議買衣服選擇材質質量較好的單品，不僅可以讓喜歡的衣服陪伴自己更久，還不會因為太常丟棄造成環境破壞。

三、根據生活方式選購單品

雖然裙襬拖地的晚禮服穿起來氣勢十足、美得讓人移不開目光，但其實一般人沒有天天在參加派對，奢華的晚禮服穿出場機會少之又少，花大錢買了卻只穿一次就束之高閣實在太浪費，因此買衣服時應評估自己的生活方式，選擇那些適合工作、日常生活、從事興趣時可以穿的衣服，才能讓衣櫃一打開來，每件衣服隨手搭配都能符合場合立刻穿出門，而且能感覺自己處於舒適自在又快樂的狀態，才是真正適合的萬用衣櫃。

依照上述三原則清理衣櫃，並決定好符合自身的服裝風格後，就可以進入最愉快的「購買新衣」環節！國外網站《Bright Side 》按照造型師的建議歸納出一份購物清單，幫助女孩創造一個清爽又能多方面滿足需求的完美衣櫥，快看看有哪些衣服你已經擁有，又該補貨哪些！

上衣

1、白、黑素面T恤

▲▼過年,衣櫃,整理,斷捨離,穿搭,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels，記者張芳瑜後製）

▲顏色單純、款式簡單就非常好搭配。

2、簡約針織衫

▲▼過年,衣櫃,整理,斷捨離,穿搭,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels，記者張芳瑜後製）

▲秋冬穿搭層層疊疊，簡約款式的針織衫能讓人一眼看了就覺得舒服溫暖。

3、黑色高領上衣

▲▼過年,衣櫃,整理,斷捨離,穿搭,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels，記者張芳瑜後製）

▲經典不過時的黑色高領上衣，幾乎搭什麼都不會出錯。

4、襯衫

▲▼過年,衣櫃,整理,斷捨離,穿搭,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels，記者張芳瑜後製）

▲挑選好搭配西裝外套的襯衫，可以是棉或緞面或其他特殊材質，再加上顏色的不同，就能營造出獨特的穿搭亮點。

裙子

5、小黑裙

▲▼過年,衣櫃,整理,斷捨離,穿搭,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels，記者張芳瑜後製）

▲穿出門一件搞定，可以選優雅風，也可以是辣妹風，取決於自己的風格。（圖／取自免費圖庫pexels、pixabay）

6、鉛筆裙

▲▼過年,衣櫃,整理,斷捨離,穿搭,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels，記者張芳瑜後製）

▲必須擁有一件鉛筆裙，想展現女人味時就靠它。

7、牛仔裙

▲▼過年,衣櫃,整理,斷捨離,穿搭,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels，記者張芳瑜後製）

▲最適合營造俏皮女孩氛圍，可按自己喜好挑選不同長度和顏色。

8、裙子套裝

▲▼過年,衣櫃,整理,斷捨離,穿搭,2022開運。（圖／取自dukeandduchessofcambridge IG，記者張芳瑜後製）

▲上下身風格連貫一致的裙裝套裝，能讓人立刻變得優雅知性。（圖／取自dukeandduchessofcambridge IG）

褲子

9、牛仔褲

▲▼過年,衣櫃,整理,斷捨離,穿搭,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels，記者張芳瑜後製）

▲不曉得該搭什麼下身，套上牛仔褲就對了。

10、褲裝套裝

▲▼過年,衣櫃,整理,斷捨離,穿搭,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels，記者張芳瑜後製）

▲想表現得帥氣又俐落，要有氣勢就穿上成套的褲裝。

連身裙

11、小洋裝

▲▼過年,衣櫃,整理,斷捨離,穿搭,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels，記者張芳瑜後製）

▲選一件既可以穿去上班，下班外套一脫又可以立刻跑趴的洋裝，日夜都能迷倒眾生。

12、緊身連身裙

▲▼過年,衣櫃,整理,斷捨離,穿搭,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels，記者張芳瑜後製）

▲有時候也需要可以展露曲線的性感裝扮，一件凸顯腰臀的緊身連身裙就是完美戰袍。

13、蕾絲洋裝

▲▼過年,衣櫃,整理,斷捨離,穿搭,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels，記者張芳瑜後製）

▲出席較正式的場合或宴會，需要一件優雅的蕾絲洋裝。

14、碎花洋裝

▲▼過年,衣櫃,整理,斷捨離,穿搭,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels，記者張芳瑜後製）

▲選擇適合自身氣質的花樣圖案，耀眼的夏日造型簡單搞定。

外套

15、西裝外套

▲▼過年,衣櫃,整理,斷捨離,穿搭,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels，記者張芳瑜後製）

▲除了常見職場辦公西裝外套之外，特殊顏色、剪裁或材質的西裝外套，就是你成為人群焦點的好幫手。

16、經典風衣

▲▼過年,衣櫃,整理,斷捨離,穿搭,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels，記者張芳瑜後製）

▲防風又實用，如果想當一日IG穿搭網紅，一件經典款英倫風衣就是時尚代名詞。

17、牛仔外套

▲▼過年,衣櫃,整理,斷捨離,穿搭,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels，記者張芳瑜後製）

▲夏天清爽防曬靠它，穿條牛仔褲或白洋裝，可甜可鹽風格隨你切換。

18、羊毛大衣

▲▼過年,衣櫃,整理,斷捨離,穿搭,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels，記者張芳瑜後製）

▲冬天濕冷禦寒不可少的羊毛大衣，選擇經典大地色或黑色能更好和多種衣服搭配。

19、皮衣

▲▼過年,衣櫃,整理,斷捨離,穿搭,2022開運。（圖／取自免費圖庫pexels，記者張芳瑜後製）

▲穿上皮衣一秒就能打造時髦造型感，可依自己的個性和時尚品味選擇不同顏色和剪裁的款式。

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