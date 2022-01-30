西安男封城困在家！穿襪子在客廳跑700公里：睡太久了好無聊

▲程男封城在家超無聊，客廳穿襪子跑700公里。（圖／翻攝陸媒）



記者柯振中／綜合報導

受到疫情影響，陝西西安去年12月23日開始封城，不少愛好運動的人士大受影響。一名程姓男子熱愛跑步，封程開始後也從沒停下腳步，光是14天就跑了700公里，為了不擾鄰，還特地穿上襪子，以避免腳步聲過大。

綜合陸媒報導，程男原先是為了減肥，沒想到因此愛上跑步，4年來減重30多公斤，一開始養成習慣前痛苦不堪，後來卻愛上了這項活動，只要早上沒跑步，就會覺得沒精神，時常連續跑100多公里，又被稱為「程瘋子」。

程男介紹，他平常早上5點起床，接著外出跑個20公里，再到公司上班，如今碰上封城，工作暫停了，熱愛的活動也被迫中止，讓他渾身不對勁。

▲光是元旦當天，程男就跑了120公里。（圖／翻攝陸媒）



最後實在受不了，程男決定在家中跑步，範圍則縮小到客廳、車庫，為了避免發出噪音，還特地穿上襪子。依據路線紀錄，程男光是元旦當天，就在家裡跑了120公里，雖然中間外出做了核酸檢測，導致路線有點偏差，但可以看見大多數都是在家中跑步。

程男說明，他曾經一口氣跑500公里，一天只睡個1、2個小時，封城期間因為在家，睡得也夠久了，所以就在客廳來回跑，跑起來的軌跡就像在纏毛線。