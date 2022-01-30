「他Ｘ的」馮世寬超狂15金句　罵吳怡農渣男、讓陳柏惟國語質詢

▲馮世寬。（資料照／記者李毓康攝）



記者黃巈禾／台北報導

人稱「大鵬部長」的退輔會主委馮世寬，2016年上任國防部長後，因率直、敢言的個性製造許多金句。《東森新媒體ETtoday》就來為讀者回顧精選15句「大鵬語錄」。

1、請直接稱我「大鵬」

2016年6月，馮世寬接下國防部長第1個月，就在國防部官網「部長的話」寫道，期待大家給他支持與建議，「請直接稱我大鵬，讓我聽到你們的聲音！」署名也是「馮世寬（大鵬）」。

2、大家要感謝上帝，飛彈若射到澎湖，不知要死多少人

2016年7月，海軍因人為因素誤射雄三飛彈，貫穿高雄籍漁船翔利昇號，造成船長黃文忠死亡及3名船員受傷。馮世寬慰問黃文忠的妻子時表示，「大家要感謝上帝，飛彈若射到澎湖，不知要死多少人，上帝保佑，我們損失到最少」。黃文忠的妻子反嗆「損失最少就是損失我老公這樣？」

3、我給自己打100分

馮世寬2016年9月赴立法院備詢，被時任國民黨立委呂玉玲要求為上任4個月以來的表現評分，馮世寬秒達「我給自己打100分！」，呂玉玲直批自我感覺良好並細數上任以來負面事件，不料馮世寬回應，「那是我給自己自信，而且要告訴官兵，我領導國軍」。

4、超過100分！

同月，馮世寬剛獲「100分部長」封號沒幾天，現身中正紀念堂探視三軍樂儀隊國慶日排練，被媒體問給三軍樂儀隊打幾分，馮世寬給予高度肯定，「打超過一百分」。

5、100分部長應該帶出100分部隊！

2017年3月，台中清泉崗空軍基地爆發毒品丟包案，被丟在地的是二級毒品，8名官兵體內被驗出一級毒品反應。馮世寬被問，現在給清泉崗官兵打幾分？馮世寬毫不猶豫地回答「我想應該還是100分」、「100分部長應該帶出100分部隊！」

6、宋仲基差我一點，金城武不如我

國防部拍攝台版《太陽的後裔》提升國軍形象，民進黨立委莊瑞雄2017年3月秀出韓劇男主角「宋仲基」的照片，問馮世寬「他有沒有跟你年輕時候一樣帥？」馮世寬秒答「還是差一點」，莊瑞雄再問「你覺得你年輕時，跟金城武誰比較帥？」馮世寬秒答「他當然不如我」，還說如果自己去當男主角拍偶像劇「國家會痛失英才」。

7、外面報導我屢屢失言都是你講的

2017年5月，當時馮世寬擔任國防部長已滿1年，呂玉玲指出，以網路聲量來看，馮世寬排名第3，負評排名第9，雖屢屢出包失言，但外界卻覺得很真誠，問馮世寬怎麼看？馮世寬回答「外面報導我屢屢失言都是你講的，我從來不認為我有什麼失言」。

8、我選舉的話一定會選上喔

2017年蔡政府內閣改組傳聞不斷，除了傳聞行政院長換人當，馮世寬被點名是「可能換掉的部長」。馮世寬笑說自己的去留是「老百姓來決定」，遭立委酸「你的去留是蔡英文決定，不是老百姓決定，你現在是要參選了嗎？」馮世寬笑答「我選舉的話一定會選上喔！」

9、李天羽只能打兩個禮拜，我不止啊

2017年10月國民黨立委賴士葆引用《聯合報》民調指出，只有2成國軍願意為了台獨而戰，且前國防部長李天羽曾說，假如共軍打過來只能撐2週，那馮世寬「現在可以撐多久？」馮世寬霸氣回答「他只能打兩個禮拜，我不止啊！」。馮世寬強調這是戰略問題，不適合在立法院公開討論。

10、他媽的！怎麼可以這樣子想！

2017年11月，空軍新竹499聯隊上尉飛官何子雨駕駛幻象2000戰機，執行夜間訓練科目時突然墜海失聯。美國自由亞洲電台記者在空軍記者會問，何子雨是否有降低高度投共可能？空軍副司令張哲平說不太可能。隔天，時任國防部長的馮世寬得知何子雨被質疑投共，氣得大罵「他媽的！怎麼可以這樣子想？」、「簡直可惡！」

11、 哈哈哈

2017年11月底慶富案正在風口浪尖上，時任國民黨立委曾銘宗質詢時酸「100分部長民調不知多少」，馮世寬自信自己民調比曾銘宗高並嗆「掌聲就是我的民調」，曾銘宗回擊「我當金管會主委的時候，你還不知道在哪裡」，馮世寬回「我在當飛行員保家衛國」。

面對曾銘宗的批評，馮世寬數度反嗆，還一度「哈哈哈」仰天大笑。曾銘宗批態度不佳、嘻皮笑臉，直言「部長我無法尊敬你」，沒想到，馮世寬再度「哈哈哈」並下台走人，激怒在場多名國民黨立委拍桌大罵。

12、我不會撒謊，我不敢吃

萊豬2021年1月開放進口，開放之前，擔任退輔會主委的馮世寬赴立法院時，被國民黨立委溫玉霞問即此議題，馮世寬坦言「報告委員，我不會撒謊，我不敢吃」，並指出人民對政策有選擇權，「這就是民主」。

13、那個是渣男，不要聽他的

吳怡農曾拋出「全民皆兵」的主張，認為應以「在家當兵」的方式強化社區安全。對此，退輔會主委馮世寬在立院受訪時直批吳怡農「那個是渣男，不要聽他的」。不過，馮世寬接受質詢時回應吳怡農的渣男說，改口表示忘記有說過渣男，還說吳怡農是充滿智慧的年輕人，但這次偏離主題全民國防計畫很渣 ，「希望他不要太難過。」

14、他今天算很運氣，要是在大街上遇到我，我絕對不會對他那麼客氣

馮世寬罵完吳怡農渣男後不到1個月，又發生「潑咖啡事件」。國民黨原住民立委鄭天財2020年11月質詢時，抨擊馮世寬「欺負原住民」，甚至將咖啡丟向官員席，馮世寬一氣之下秒脫西裝外套上前與鄭天財理論，雙方一度爆發口角。會後馮世寬受訪時再度吐金句，「他（鄭天財）今天算很運氣，要是在大街上遇到我，我絕對不會對他那麼客氣」。

15、今天沒有穿西裝，他不要逼我

2021年9月時任立委的陳柏惟在立法院堅持使用台語質詢，並質疑國防部長邱國正假裝聽不懂，引發爭議，遭發現不是第一次用台語質詢國防部長。有網友翻出陳柏惟2020年2度挑戰馮世寬的「台語能力」，不過最終都僅能讓陳柏惟摸摸鼻子切換成國語。

一次2020年3月16日，陳柏惟先是以「主委你好，台語聽得懂嗎？」一句話作為質詢開場，馬上遭馮世寬冷淡回應「聽不懂」，最後陳柏惟只能自動切換成國語繼續發言。另一次發生在2020年10月5日，陳柏惟一上質詢台就問馮世寬聽不聽得懂台語，被馮世寬秒回「講國語吧！這國會殿堂嘛」，陳柏惟強調國家語言法規定可以用母語，馮世寬再回嗆「那如果我英文好，我講英語呢？」兩段陳柏惟質詢馮世寬的影片被翻出後，不少網友再被馮世寬圈粉。

馮世寬事後表示，假如有立委問他，他會說自己沒有時間學台語，希望對方能夠諒解，語言是需要而產生的，他也坦言「希望他不要逼我，今天沒有穿西裝」，希望大家雙贏，到議會來大家應該要和平，把議事互相了解。