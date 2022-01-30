每年最怕看到的年菜！網點名「1魔王」永遠沒人吃：除夕擺到初七

▲最多人不愛的年菜是什麼？（圖／翻攝自pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

過年少不了圍爐吃年菜，每道菜色都有吉祥寓意，像是年年有「魚」、步步「糕」升等等，但總有幾道年菜雖然不受歡迎，每年還是一樣出現在桌上。有網友就好奇，「過年最不想看到的年菜是哪道？」

原PO在PTT表示，農曆新年到了，家裡一定會準備一桌年菜，但其實年菜也藏有地雷，像他個人非常排斥「長年菜」，肥肉、紅蘿蔔、苦瓜、芋頭這些食材他都接受，不是個挑食的人，唯獨「長年菜」真的無法下嚥，「長年菜是我認知裡面最難吃的菜了！」

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▲網友公認最雷就是長年菜。（圖／翻攝自PTT）



據了解，長年菜就是俗稱的芥菜，吃起來有個獨特苦味，會越吃越回甘，象徵苦盡甘來、長長久久，是年菜裡的靈魂人物，通常以川燙的方式料理，雖然很少人愛吃，但年菜還是少不了這道代表性菜色。

網友留言，「我和你相反，寧願長年菜不要肥肉苦瓜那些」、「佛跳牆吧，芋頭不行啊啊」、「蘿蔔糕也非常母湯，澱粉就母湯了調味更母湯」、「長年菜每一年都有，每一年從除夕擺到初七都沒人吃」、「明明能把長年菜煮的好吃卻偏偏要用最難吃的方式煮」、「絕對是腿庫，沒有之一，油又占胃」、「腳庫、豬腳」。