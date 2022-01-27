認施暴但P圖炫富應無罪　林秉樞低姿態求高嘉瑜和解　當庭羈押禁見

▲林秉樞（左）在接押庭宣稱希望跟高嘉瑜（右）和解。（圖／記者游宗樺攝、記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

男子林秉樞涉對前女友、立委高嘉瑜偷拍與施暴，日前被新北地檢署起訴妨害秘密等8項罪嫌，檢方今提訊林男連同卷證移審新北地院，承審合議庭今下午4時許召開接押庭，據悉，林男不否認8罪的客觀行為，僅對P圖灌水存款餘額是否構成偽造文書等罪，庭訊歷時1個半小時，合議庭今晚7時許當庭羈押禁見。

合議庭以本案案情「有違善良風俗之虞」，裁定接押庭不開放旁聽，加上1位律師搭錯車造成延誤，庭訊比表定下午4時晚了約半小時才開始。

▲林秉樞（中）在案發之初被移送新北地檢署，仍滔滔不絕辯解。（圖／記者黃彥傑攝）

據悉，林男疑受羈押近2個月影響，應答速度比案發之初緩慢許多，他剛被移送檢方偵訊時，在留置室還跟其他案件被告高談闊論，今天開庭講話變得小心翼翼，偶爾想辯解細節，被法官質疑這樣算認罪嗎，也趕快踩煞車。

不過林男仍對P圖造假存款餘額高達6000多萬元、被起訴偽造文書的部分表示意見，認為並沒用來詐騙他人財物造成損失，單純炫耀、吹牛應該不犯法，而PO文妨害名譽部分，若能證明真有其事，而又涉及民代應受大眾檢視操守的公益，應該不構成犯罪。

此外，林男保證所有私密影像都已被檢方查扣，絕無藏匿備份，他希望跟高嘉瑜和解，願接受對方任何條件。

林父在兒子被起訴後，曾寫400多字信件表明兒子應受法律制裁，更希望兒子接受治療、穩定本身的精神狀況，林男今於庭訊也聲請做精神鑑定，將留待全案進入審前準備程序時再審酌。

林秉樞被控去年（2021年）和高嘉瑜交往期間，涉偷拍高嘉瑜跟他視訊時的裸露畫面，又指示助理用人頭帳號四處散布詆毀、恐嚇高嘉瑜的PO文，去年11月11日更在飯店房內毆打高嘉瑜施暴、強拍高嘉瑜自白影片與逼簽自白書。

此外，林男去年11月24日舉辦自己母親告別式，只因副總統賴清德沒到場致意，林男在母親靈堂前對高嘉瑜扯髮逼下跪道歉，又故意扯開高嘉瑜口罩與帽子羞辱她，連串暴行被媒體披露後，林男涉打電話傳訊息，恐嚇高嘉瑜「我死，你也會死，你懂嗎？」等語，威脅高嘉瑜不准聲張。

新北檢歷經約2個月偵辦，本周二（25日）起訴林男涉犯妨害秘密、恐嚇危害安全、加重誹謗、傷害、私行拘禁、強制、妨害電腦使用、偽造文書共8項罪嫌，2女1男共3名偽造文書、恐嚇危害安全共犯，均獲緩起訴處分。

林秉樞男希望拼交保回家過年，新北地院今天下午4時多開庭，訊後法官裁定考量被告身心狀況不穩，自我控制能力薄弱，本案造成被害人身心創傷非輕，且有勾串、反覆實施同一犯罪之虞，所以羈押禁見。林秉樞當庭無反應。