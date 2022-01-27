　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

認施暴但P圖炫富應無罪　林秉樞低姿態求高嘉瑜和解　當庭羈押禁見

▲▼林秉樞、高嘉瑜。（圖／記者游宗樺攝、記者屠惠剛攝）

▲林秉樞（左）在接押庭宣稱希望跟高嘉瑜（右）和解。（圖／記者游宗樺攝、記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

男子林秉樞涉對前女友、立委高嘉瑜偷拍與施暴，日前被新北地檢署起訴妨害秘密等8項罪嫌，檢方今提訊林男連同卷證移審新北地院，承審合議庭今下午4時許召開接押庭，據悉，林男不否認8罪的客觀行為，僅對P圖灌水存款餘額是否構成偽造文書等罪，庭訊歷時1個半小時，合議庭今晚7時許當庭羈押禁見。

合議庭以本案案情「有違善良風俗之虞」，裁定接押庭不開放旁聽，加上1位律師搭錯車造成延誤，庭訊比表定下午4時晚了約半小時才開始。

▲▼林秉樞在移送地檢署過程中爆出驚人之語，強調私密影片是「高嘉瑜掌鏡的」。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林秉樞（中）在案發之初被移送新北地檢署，仍滔滔不絕辯解。（圖／記者黃彥傑攝）

據悉，林男疑受羈押近2個月影響，應答速度比案發之初緩慢許多，他剛被移送檢方偵訊時，在留置室還跟其他案件被告高談闊論，今天開庭講話變得小心翼翼，偶爾想辯解細節，被法官質疑這樣算認罪嗎，也趕快踩煞車。

不過林男仍對P圖造假存款餘額高達6000多萬元、被起訴偽造文書的部分表示意見，認為並沒用來詐騙他人財物造成損失，單純炫耀、吹牛應該不犯法，而PO文妨害名譽部分，若能證明真有其事，而又涉及民代應受大眾檢視操守的公益，應該不構成犯罪。

此外，林男保證所有私密影像都已被檢方查扣，絕無藏匿備份，他希望跟高嘉瑜和解，願接受對方任何條件。

林父在兒子被起訴後，曾寫400多字信件表明兒子應受法律制裁，更希望兒子接受治療、穩定本身的精神狀況，林男今於庭訊也聲請做精神鑑定，將留待全案進入審前準備程序時再審酌。

林秉樞被控去年（2021年）和高嘉瑜交往期間，涉偷拍高嘉瑜跟他視訊時的裸露畫面，又指示助理用人頭帳號四處散布詆毀、恐嚇高嘉瑜的PO文，去年11月11日更在飯店房內毆打高嘉瑜施暴、強拍高嘉瑜自白影片與逼簽自白書。

此外，林男去年11月24日舉辦自己母親告別式，只因副總統賴清德沒到場致意，林男在母親靈堂前對高嘉瑜扯髮逼下跪道歉，又故意扯開高嘉瑜口罩與帽子羞辱她，連串暴行被媒體披露後，林男涉打電話傳訊息，恐嚇高嘉瑜「我死，你也會死，你懂嗎？」等語，威脅高嘉瑜不准聲張。

新北檢歷經約2個月偵辦，本周二（25日）起訴林男涉犯妨害秘密、恐嚇危害安全、加重誹謗、傷害、私行拘禁、強制、妨害電腦使用、偽造文書共8項罪嫌，2女1男共3名偽造文書、恐嚇危害安全共犯，均獲緩起訴處分。

林秉樞男希望拼交保回家過年，新北地院今天下午4時多開庭，訊後法官裁定考量被告身心狀況不穩，自我控制能力薄弱，本案造成被害人身心創傷非輕，且有勾串、反覆實施同一犯罪之虞，所以羈押禁見。林秉樞當庭無反應。

►雙人水鳥羽毛絨被才799元！

ET快訊
她過年前被資遣　老闆理由竟是「太年輕」
本土連爆急匡列！1.6萬人「隔離過除夕」　一人吃年夜飯
快訊／Toyz取回臉書權限　預告鍵盤檢察官1件事
他抓到趙少康爽吃「千葉鮪魚」　網：反日是工作、哈日是生活
本土校園再增5例確診　總數逼近1千例
獨／前男友出面控「她是小三」　王思佳回應了
快訊／林秉樞低姿態求高嘉瑜和解　當庭羈押禁見
快訊／傳簽了台灣花旗消金　星展銀回應！
北市機組員「自主管理期」染疫　Ct值高將二採

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

硬起來執法！全台1月「166人酒駕」直接坐牢　矯正署：尚未超收

認施暴但P圖炫富應無罪　林秉樞低姿態求高嘉瑜和解　當庭羈押禁見

名醫李光輝涉「印股票換鈔票」吸金1億元　一審判決結果出爐

穿藍白拖陪父看病摔斷腿！　求償92萬...鞋舊底磨平只能拿一半

名醫李光輝2年吸金1.8億元　「印股票換鈔票」重判10年

警大生空運大麻包裹進口　不知情母還幫收...法官重判5年

受不了男友脾氣太差提分手　她大白天慘被扯衣拖行！施暴畫面曝

柯文哲慰問北市第一線警消　感謝基層對防疫的奉獻

高雄港疫情炸！聯結車司機竟在碼頭脫口罩打架　16秒不怕死影片曝

越南辣妹荷官誘客　移民署破流動賭場逮53人查扣賭資136萬

100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函

送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

刺青弟400人面前大聲公告白　育達妹：好啦...我也喜歡你！

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

膽小汪搭車美容「全身抖不停」！害怕眼神來回求救：不要洗澡QQ

9歲阿金溜滑梯不忘「預備備～」狗掌輔助趴姿萌翻爸：沒教牠XD

劉畊宏兒子為公益「留3年長髮」　游泳不敢脫上衣：怕被路人罵

疑債務+霸凌...男開槍射殺友　行凶畫面曝！他癱軟倒地亡

硬起來執法！全台1月「166人酒駕」直接坐牢　矯正署：尚未超收

認施暴但P圖炫富應無罪　林秉樞低姿態求高嘉瑜和解　當庭羈押禁見

名醫李光輝涉「印股票換鈔票」吸金1億元　一審判決結果出爐

穿藍白拖陪父看病摔斷腿！　求償92萬...鞋舊底磨平只能拿一半

名醫李光輝2年吸金1.8億元　「印股票換鈔票」重判10年

警大生空運大麻包裹進口　不知情母還幫收...法官重判5年

受不了男友脾氣太差提分手　她大白天慘被扯衣拖行！施暴畫面曝

柯文哲慰問北市第一線警消　感謝基層對防疫的奉獻

高雄港疫情炸！聯結車司機竟在碼頭脫口罩打架　16秒不怕死影片曝

越南辣妹荷官誘客　移民署破流動賭場逮53人查扣賭資136萬

這樣做愛心！知名便當業者捐100萬「便當蓋」　勸募蓋受虐兒新家

賀一航遺孀悼念蔡頭！　悲痛曝2年前「老公靈堂暖舉」網一看噴淚

狗狗想跟出門卻慢一步「失落到玩具都掉了」　委屈哭哭網跟著心碎

她過年前被資遣　老闆理由竟是「太年輕」：幾百萬給你管我不放心

運動後該吃什麼？「激瘦飲食法」曝光　快速衝破停滯期

快訊／Toyz取回社群帳號…預告鍵盤檢察官：明天22:00線上開庭

《蝙蝠俠》現身台北國際動漫節！電影畫面搶先曝光　水行俠挺繼女

本土連爆地方急匡列！1.6萬人「隔離過除夕」　將1人吃年夜飯

硬起來執法！全台1月「166人酒駕」直接坐牢　矯正署：尚未超收

張睿家超正女友「曾是女團成員」！　當演員、寫劇本...才女背景曝光

南投浮屍送殯儀館「腳狂抖」！員工嚇瘋打119　高大成揭真相

社會熱門新聞

小弟寫5頁信發洩再2槍轟斃大哥

8分鐘前才傳訊女友！22歲男遭逆向撞飛

KTV包廂砍人！1男被斷臂噴血　殘忍畫面曝

即／孫安佐涉製槍未遂案宣判　公訴不受理

行兇畫面曝！台中槍手突亮槍抵頭　他下秒癱軟倒地亡

即／101大樓清消完解封傳火警　B2起火冒煙

麒點虧損140萬美元　2工程師報復：太爽了

辦公室搜出2700萬　中油煉製部執行長收押

南投騎士從路肩橫越左轉　遭18歲無照男撞死

遭酸「50歲，3萬還不起」！小弟親手擊斃大哥

嘉義市警官上班被逼車　早餐店前遭4男痛毆

捐2千萬保不住癌妻　化工老董撂黑道斷「苗栗名僧」肋骨

幼兒園不當管教！19童全挨打　惡師還逼把嘔吐物吃回去

台北女灑738萬！15個愛馬仕全是假貨

更多熱門

相關新聞

律師搭錯車延誤出庭　林秉樞是否繼續羈押仍未定

律師搭錯車延誤出庭　林秉樞是否繼續羈押仍未定

男子林秉樞涉對前女友、立委高嘉瑜偷拍與施暴，日前被新北地檢署起訴妨害秘密等8項罪嫌，檢方今提訊林男連同卷證移審新北地院，承審合議庭今下午4時預定召開接押庭，卻發生劉姓辯護律師搭錯車趕不及的插曲，加上案情「有違善良風俗之虞」，合議庭諭知不公開審理，並讓劉姓律師有時間趕來與林男討論案情，暫緩開庭。

屏東監獄前逞兇！6煞暴打更生人求交保遭打臉

屏東監獄前逞兇！6煞暴打更生人求交保遭打臉

高嘉瑜事件居十大性與情感新聞之首

高嘉瑜事件居十大性與情感新聞之首

林秉樞會被關到「被大眾遺忘」

林秉樞會被關到「被大眾遺忘」

林秉樞案偵結留3謎團　白色豆腐頭未解

林秉樞案偵結留3謎團　白色豆腐頭未解

關鍵字：

高嘉瑜林秉樞新北地院羈押交保

讀者迴響

熱門新聞

出道7天就解散！女偶像「約砲粉絲多人性愛」

莎莎突PO寶寶圖：我有了！

她拒發年終　改用一招讓員工笑了

蔡阿嘎送員工有薪假30天！原因公開網噴淚

快訊／增21例本土「桃園再爆不明感染」！

郭雪芙性感床照曝光！

小弟寫5頁信發洩再2槍轟斃大哥

福原愛爆扶正橫濱男　激動公開「新身份」：我會加油的！

蔡頭癌逝！皮膚2紅1黃＝肝出問題

即／高雄又+8！新增大量足跡一次看

8分鐘前才傳訊女友！22歲男遭逆向撞飛

「火鍋店蛤蜊」帶回家養　3天後現狀曝光

KTV包廂砍人！1男被斷臂噴血　殘忍畫面曝

486先生爆「抄襲影片」刪留言　網紅含淚：拍得「抄」好

鐵延伸宜蘭案　交通部確定宜蘭站址

更多

最夯影音

更多
100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函

100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函
送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

刺青弟400人面前大聲公告白　育達妹：好啦...我也喜歡你！

刺青弟400人面前大聲公告白　育達妹：好啦...我也喜歡你！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面