律師高鐵搭錯方向延誤出庭　法院尚未開庭決定是否續押林秉樞

▲林秉樞（右）對高嘉瑜（左）施暴遭起訴。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃哲民／台北報導

男子林秉樞涉對前女友、立委高嘉瑜偷拍與施暴，日前被新北地檢署起訴妨害秘密等8項罪嫌，檢方今提訊林男連同卷證移審新北地院，承審合議庭今下午4時預定召開接押庭，卻發生劉姓辯護律師搭錯車趕不及的插曲，加上案情「有違善良風俗之虞」，合議庭諭知不公開審理，並讓劉姓律師有時間趕來與林男討論案情，暫緩開庭。

本案經高嘉瑜於去年（2021年）11月30日報案提告，林秉樞（43歲）隔天（12月1日）凌晨1時許被檢警拘提到案，第2天（2日）被檢方聲押禁見獲准。檢方本周二（25日）起訴後，今上午連人帶卷移審新北院，經抽籤分案，由審判長謝梨敏、受命法官謝茵絜與陪席法官黃秀敏組成合議庭審理。

合議庭預定今天下午4時召開接押庭，林男的3位律師其中2人提前抵達閱卷，但合議庭進入法庭準備審理，劉姓律師仍沒現身，另2位律師表示，劉姓律師搭高鐵搭錯方向、變成往南下去了，正換車折返趕路。

2位律師並表示，希望開庭前再跟林男討論案情，也讓劉姓律師能夠參與，合議庭同意延後開庭，並對旁聽記者告知，本件案情「有違善良風俗之虞」，依法裁定不公開審理，隨即清場，將待審理結束、完成評議後，再公開宣示是否裁定林男繼續羈押。。

林秉樞被控去年（2021年）和高嘉瑜交往期間，涉偷拍高嘉瑜跟他視訊時的裸露畫面，又指示助理用人頭帳號四處散布詆毀、恐嚇高嘉瑜的PO文，去年11月11日更在飯店房內毆打高嘉瑜施暴、強拍高嘉瑜自白影片與逼簽自白書。

此外，林男去年11月24日舉辦自己母親告別式，只因副總統賴清德沒到場致意，林男在母親靈堂前對高嘉瑜扯髮逼下跪道歉，又故意扯開高嘉瑜口罩與帽子羞辱她，連串暴行被媒體披露後，林男涉打電話傳訊息，恐嚇高嘉瑜「我死，你也會死，你懂嗎？」等語，威脅高嘉瑜不准聲張。

新北檢歷經約2個月偵辦，本周二（25日）起訴林男涉犯妨害秘密、恐嚇危害安全、加重誹謗、傷害、私行拘禁、強制、妨害電腦使用、偽造文書共8項罪嫌，2女1男共3名偽造文書、恐嚇危害安全共犯，均獲緩起訴處分。