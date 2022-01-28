P圖裝闊賊性不改！林秉樞喊300萬拚交保被打臉　傷心爸說話了

▲林秉樞（右）當庭喊300萬交保被律師打臉「別鬧了」，高嘉瑜（左）謝謝法官裁定續押林男，「讓大家可以放心過年」。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃哲民／台北報導

因涉對立委高嘉瑜施暴而被收押起訴的男子林秉樞，昨開庭尋求交保時，又犯了P圖灌水存款餘額裝闊的毛病，自稱可拿出300萬元擔保，律師急忙勸阻「別鬧了！你沒有錢」，林男仍自認很有實力，再出價「不然200萬」，律師趕緊打斷林男，向法官表示可籌得「30萬到50萬」，而且要靠林父向親友商借，法官沒准許，裁定林男繼續羈押禁見。

據悉，人在台中的林父對於兒子不能回家過年，認為兒子「應該受教訓」、「吃點苦、受點磨練」，甚至刻意不寄菜、不送錢到看守所給兒子，但畢竟血濃於水，仍願借錢幫兒子交保，但頂多「30萬到50萬」、可以試看看，再多就沒辦法。

林父希望兒子好好面對司法，「該認的就認了」，沈潛一陣子，日後重新出發，好好回歸社會、重新做人，林父也指法官裁定繼續羈押禁見理由，包括認定林男「身心狀況不穩定，控制力薄弱情況」，可見有必要強制送醫治療，「把兒子醫好，才是最在乎的事情」。

林秉樞去年（2021年）與高嘉瑜交往期間，涉偷拍高嘉瑜私密影像、散布詆毀恐嚇訊息以及拳腳施暴，去年12月1日被拘提到案，隔天被聲押禁見獲准，檢方本周二（25日）起訴林男妨害秘密等8項罪嫌，其中就包括找人P圖變造ATM提款明細，把存款餘額從幾萬元灌水到最高6000多萬元。

林男昨（27日）被移審新北院召開接押庭，力搏交保回家過年，律師請求法官准許重金交保，合議庭訊問1個半小時後，評議認定林男目前身心狀況不穩定，情緒控制能力薄弱，且有勾串、反覆實施強制、恐嚇等犯罪之虞，裁定繼續羈押禁見。

高嘉瑜昨得知法院裁定結果，透過律師回應：「謝謝法院，讓大家可以放心過年！」林男的辯護律師陳頂新受訪表示：「非常、非常、非常的失望！」已立刻提起抗告。