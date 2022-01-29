傳統市場扒手竊取攤商背包　龜山警查獲女慣竊追回10萬贓款

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區某傳統市場曾姓女攤商28日下午收市時驚覺掛在攤內皮包不翼而飛，內有當天營收約十餘萬元，趕緊向龜山警方報案；警方調閱監視器循線查出住在萬壽路租屋處戴姓女子涉有重嫌，循線拘捕戴女到案，並追回10萬餘元贓款等證物，警方呼籲，春節期間慣竊蠢動，呼籲民眾採購年貨時要特別注意隨身財物，以免成為宵小覬覦目標，帶姓女子偵訊後依竊盜等罪嫌函送桃檢偵辦。

▲桃園市警局龜山分局接獲曾姓女攤商報案，調閱監視器發現其掛在攤商後方包包被竊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局龜山分局接獲曾姓女攤商報案，調閱監視器追回被丟棄背包證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方指出，59歲的曾姓女攤商28日在龜山區中和南路市場擺攤賣東西，背包掛在攤架邊，50歲的戴姓女子趁其招呼客人無暇注意之際下手偷走被包，隨後快步至暗巷裡取走背包內新台幣約11萬元、2萬餘元五倍劵與身分證件，隨即將背包丟棄在暗巷內逃離。

▲桃園市警局龜山分局循線追回失竊款十餘萬元等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）



曾女在下午2時左右收市時驚覺背包失竊，急忙向龜山派出所報案，員警調閱沿線監視器掌握戴女行蹤，當晚6時許在龜山區萬壽路二段戴女租屋查獲到暗，追回現金8萬餘元、五倍劵2萬餘元等贓款，戴女坦承犯案，警方在現場還查出有安非他命殘渣袋等毒品。

▲桃園市警局龜山分局通知曾姓女攤商領回失竊贓款等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）



戴女在偵詢中犯嫌坦承犯行，辯稱贓款已花掉約3萬餘元買衣服，警方偵訊後全案依竊盜、毒品危害防制條例等罪函送檢方偵辦。警方隨即通知被害人曾姓女攤商領回10萬餘元失竊財物，曾女對員警萬分感謝，讓她一家人可以安心過年。



龜山警方呼籲，春節期間傳統市場人潮擁擠，民眾採購年貨或攤商務必將包包隨身攜帶，以防止扒手宵小趁機行竊，警方將持續透過市場管理委員會廣播提醒，也會加強巡邏，維護治安讓民眾安心過好年。

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