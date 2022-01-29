　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

傳統市場扒手竊取攤商背包　龜山警查獲女慣竊追回10萬贓款

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區某傳統市場曾姓女攤商28日下午收市時驚覺掛在攤內皮包不翼而飛，內有當天營收約十餘萬元，趕緊向龜山警方報案；警方調閱監視器循線查出住在萬壽路租屋處戴姓女子涉有重嫌，循線拘捕戴女到案，並追回10萬餘元贓款等證物，警方呼籲，春節期間慣竊蠢動，呼籲民眾採購年貨時要特別注意隨身財物，以免成為宵小覬覦目標，帶姓女子偵訊後依竊盜等罪嫌函送桃檢偵辦。

▲桃園市警局龜山分局接獲曾姓女攤商報案，調閱監視器發現其掛在攤商後方包包被竊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局龜山分局接獲曾姓女攤商報案，調閱監視器發現其掛在攤商後方包包被竊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局龜山分局接獲曾姓女攤商報案，調閱監視器追回被丟棄背包證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局龜山分局接獲曾姓女攤商報案，調閱監視器追回被丟棄背包證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方指出，59歲的曾姓女攤商28日在龜山區中和南路市場擺攤賣東西，背包掛在攤架邊，50歲的戴姓女子趁其招呼客人無暇注意之際下手偷走被包，隨後快步至暗巷裡取走背包內新台幣約11萬元、2萬餘元五倍劵與身分證件，隨即將背包丟棄在暗巷內逃離。

 ▲桃園市警局龜山分局循線追回失竊款十餘萬元等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局龜山分局循線追回失竊款十餘萬元等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

曾女在下午2時左右收市時驚覺背包失竊，急忙向龜山派出所報案，員警調閱沿線監視器掌握戴女行蹤，當晚6時許在龜山區萬壽路二段戴女租屋查獲到暗，追回現金8萬餘元、五倍劵2萬餘元等贓款，戴女坦承犯案，警方在現場還查出有安非他命殘渣袋等毒品。

▲桃園市警局龜山分局通知曾姓女攤商領回失竊贓款等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局龜山分局通知曾姓女攤商領回失竊贓款等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

戴女在偵詢中犯嫌坦承犯行，辯稱贓款已花掉約3萬餘元買衣服，警方偵訊後全案依竊盜、毒品危害防制條例等罪函送檢方偵辦。警方隨即通知被害人曾姓女攤商領回10萬餘元失竊財物，曾女對員警萬分感謝，讓她一家人可以安心過年。

龜山警方呼籲，春節期間傳統市場人潮擁擠，民眾採購年貨或攤商務必將包包隨身攜帶，以防止扒手宵小趁機行竊，警方將持續透過市場管理委員會廣播提醒，也會加強巡邏，維護治安讓民眾安心過好年。

【更多新聞】

►桃園區間測速照相來了！台3線大溪、龍潭各+1　2月16日起執法

►貨櫃車誤闖窄巷變「卡」車　警動員大型吊車救援半小時排除

►年幼家貧姊弟離散40年！老公助圓夢　議員與警方協助線上團聚

►換季優惠了！幫小寶貝治裝就是現在

ET快訊
快訊／高雄確診3人「恐怖病毒量」曝光！　Ct值最低僅12.4
快訊／中橫便道坍方急封閉！谷關、梨山中斷
快訊／停車場停留2分鐘被傳染！　整棟住戶緊急匡列
快訊／Omicron夠毒！樓上樓下就傳染　陳其邁急喊：快來篩
快訊／桃園最新11處足跡！　好市多、遠東百貨、華南銀行、麻將
LIVE／桃園今+9！　鄭文燦最新說明
快訊／大寮3母子再傳3人！同學也染疫　217師生匡列
快訊／大寮母子確診趴走足跡曝！　屈臣氏、大潤發、家樂福
吳姍儒婚禮「鬼鬼拉鍊爆開」大走光！　邵雨薇傻眼
快訊／柯文哲怨「疫苗護照」被卡！　陳時中回應了
快訊／高雄港+3！停機車遭傳染　衛生局：僅接觸2分鐘
快訊／大寮育兒中心突休館！　高市衛生局：有確診足跡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊 ／中橫便道坍方急封閉！谷關、梨山中斷　下午兩班次取消

男扮貴姐「框嫩鴨出場」！摩鐵激歡48小時　8煞瘋狂輸出原因曝

傳統市場扒手竊取攤商背包　龜山警查獲女慣竊追回10萬贓款

新店槍手／埋伏門外2hrs！帽T殺手4槍打死咖啡商　逃跑計畫超縝密

台中警民消合作救人　４年從閻羅王前救回95人　　

男大生要離開教室　轉頭聊天邊伸手找門把…下秒扭轉女同學胸部！

桃園區間測速照相來了！台3線大溪、龍潭各+1　2月16日起執法

台東貨車掉進水溝！「流動雜貨店」滿地水果零食　警急救援

快訊／男扮女「框鴨哥出場」　狂歡後沒錢付...慘被押山區凌虐

北市警局1年接4263詐騙案「財損7億」　金融機構攔阻3.6億

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

Red Velvet紅毯遭逼「脫口罩拍照」　Irene、Seulgi「皺眉婉拒」失敗

男低頭滑手機背部突遭刺2刀！　轉身驚見前同事問「為何殺我」

台味十足！甘嘎來拎啦拎啦　超嗨喝酒ㄎㄧㄤ曲《酒空仔》

小鐘魔術引公憤！小S怒：有什麼東西可以丟　「徐媽媽我可以」...他：妳準備叫我爸爸！

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

快訊 ／中橫便道坍方急封閉！谷關、梨山中斷　下午兩班次取消

男扮貴姐「框嫩鴨出場」！摩鐵激歡48小時　8煞瘋狂輸出原因曝

傳統市場扒手竊取攤商背包　龜山警查獲女慣竊追回10萬贓款

新店槍手／埋伏門外2hrs！帽T殺手4槍打死咖啡商　逃跑計畫超縝密

台中警民消合作救人　４年從閻羅王前救回95人　　

男大生要離開教室　轉頭聊天邊伸手找門把…下秒扭轉女同學胸部！

桃園區間測速照相來了！台3線大溪、龍潭各+1　2月16日起執法

台東貨車掉進水溝！「流動雜貨店」滿地水果零食　警急救援

快訊／男扮女「框鴨哥出場」　狂歡後沒錢付...慘被押山區凌虐

北市警局1年接4263詐騙案「財損7億」　金融機構攔阻3.6億

快訊／高雄3人遭大寮母子傳染！恐怖病毒量曝光　Ct值最低僅12.4

婆家大掃除！「全部爽逛街」留她獨自掃整棟...氣炸：我不是傭人

沈玉琳曝婚姻之道　喊話Sandy尪：在家當好龜孫子

《神偷大軍》男星「大街裸奔」不害羞！激凸好身材引路人狂盯

限時10天！電子票「搭台灣好行」轉客運打5折　適用路線出爐

就是賞心悅目！　5對「顏值天花板」陸劇CP…楊洋狼虎之詞超撩

快訊 ／中橫便道坍方急封閉！谷關、梨山中斷　下午兩班次取消

春節雞蛋缺貨　農委會啟動調度確保2月底前不缺蛋

小豬羅志祥出席Sandy婚宴「吳宗憲Cue上台」　場內畫面曝光

中駐美大使：台灣問題是中美「最大火藥桶」

女偶像「約砲海量粉絲」性愛片瘋傳！　不堪真相被挖出…網一看傻眼了

社會熱門新聞

即／男低頭滑手機　突遭人狠刺背部2刀

獨／基隆女第3劑打莫德納　3天後心臟爆血亡

新莊男滑手機遭人「連捅2刀」！行刺畫面曝

林秉樞看守所過年沒菜錢　怨爸「怎麼這麼摳」

環東撞死騎士！2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

即／10天前才打BNT第3劑！　花蓮警局主秘病逝

旗山民宅火燒！竟是屋主自己放火

又現三寶一路逆向！2車嚇壞急保命

他臟器外露魂斷台9線　撞死人惡駕駛抓到了

新莊凌晨工廠大火　消防員搶救中

中油最貪執行長再搜出黑錢　創現場查扣最高紀錄

行人過馬路被撞身亡　肇事者肇逃

捲歸仁雙屍案冤獄18年！謝志宏獲判3417萬刑事補償

即／國1五股段車禍！1車逆停內線道　車流回堵2km

更多熱門

相關新聞

進入春節採購潮　張麗善率隊進入傳統市場防疫宣導

進入春節採購潮　張麗善率隊進入傳統市場防疫宣導

面對Omicron疫情散布快速，雲林縣長張麗善今(27)日與副縣長、建設處長、衛生局長、斗六市長林聖爵等人，一同前往斗六西市場進行防疫宣導，呼籲返鄉及採買年貨鄉親民眾到公共場所務必戴好口罩、保持社交距離，無論是夜市、市場或大賣場，人潮容易聚集的地方，都需要全民共同遵守防疫原則。

北部買不到散裝白蛋「1人限購50元」

北部買不到散裝白蛋「1人限購50元」

即／社區篩檢站驗出首例　碼頭工人友人家染疫

即／社區篩檢站驗出首例　碼頭工人友人家染疫

即／高科大生基因定序出爐　染omicron菲律賓株

即／高科大生基因定序出爐　染omicron菲律賓株

「旗津防疫加嚴」　今起14天禁婚宴

「旗津防疫加嚴」　今起14天禁婚宴

關鍵字：

女扒手傳統市場女攤商失而復得

讀者迴響

熱門新聞

吳姍儒今辦完婚禮「和老公直飛美國」！

吳姍儒婚宴會場曝光！　超正4伴娘出場

4場世紀婚禮全離了！他最慘「結到快破產」

吳姍儒披絕美白紗登場！吳宗憲緊牽：最美的新娘

吳姍儒證婚儀式美炸！老公激動爆哭「真面目曝光」

手寫實聯制的人變多！網揭暗黑真相：要過年了

別人的婆婆！　人妻10年都回娘家吃年夜飯

AV片商開鉅額要「青青轉戰成人圈」導演：台灣首位偶像女優

LINE宣布LINE Lite下月28日後結束服務　網哀嚎：不能訊息同步了

雞腿有痘痘　她吃一口想吐「顆粒是硬的」

即／男低頭滑手機　突遭人狠刺背部2刀

喝完媽媽煮的粥　一家五口神秘死亡

吃火鍋突收隔離通知！住旅館花42K　年假也沒了

吳姍儒草原婚紗照曝光！激帥老公緊牽小手

無名最早網紅正妹是她！14年後超狂現況曝光

更多

最夯影音

更多
1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效

1隻2000元！身價最高外來種是牠　獎金制提升移除成效
阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

阿姨驚見家門前被人停車　無罩怒開門上車：你野蠻！

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

黃曉明、Angelababy宣布離婚！　7年情斷「未來仍是家人」

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

店員淋「起司瀑布」下秒大翻車　苦主尷尬援助：錄了個寂寞...

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

女駕駛環東撞死22歲騎士！　2hrs前就在北市鬧區逆向轉圈

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面