賴清德過境舊金山 曝訪宏都拉斯2任務成果

▲賴清德結束宏都拉斯任務後準備返台。（圖／翻攝自賴清德臉書）

記者呂晏慈／台北報導

副總統賴清德率團出席宏都拉斯共和國總統卡蕬楚（Xiomara Castro）就職典禮，28日透過臉書分享，結束宏都拉斯的任務後，他離家也越來越近了，正在往過境舊金山的路上，提醒民眾返鄉人潮及車潮多，出入要注意安全，更要落實防疫，平安過好年。他同日並與隨團記者茶敘，分享首次出訪的心得與感想，以及特使團此行完成總統交付的3項任務，與宏都拉斯共和國深化邦誼、深化合作及深化民主台灣的國際參與等成果。

賴清德致詞時首先感謝媒體朋友，願意冒著疫情嚴竣的風險，不遠千里路途來到宏都拉斯，跟我們一起努力，回國之後還要進行14+7的隔離，等於是放棄了一年當中最重要的假期，他要特別感謝隨團媒體朋友的辛勞。

賴清德提到，隨團記者都是此行現場的見證。他認為特使團此行應該是有完成總統交付的任務。相信國內媒體都很清楚，卡蕬楚在競選時曾表達，如果選上會與中華人民共和國建交；這件事已經完滿解決，這都是大家努力的結果。總統交付的第一項任務，深化邦誼的工作已經完成。

總統交付的第二項任務方面，賴清德接著表示，是深化合作。特使團出發前就有研究，卡蕬楚的政見是希望在100天內能夠落實30項政見，而且又將其中的7項列為最優先。這7項最優先的政見，包括重建經濟復甦、創造就業機會、打擊逃漏稅、打擊貪腐，調整國家總預算、重整債務，重整電力公司債務等。

賴清德表示，今天他非常仔細地聆聽卡蕬楚的就職演說，其中特別提出注重公平、正義及清廉。卡蕬楚打算透過教育、衛生、就業機會及治安等方面，來解決窮人、工人、農民及女性的生活問題。訪團也適時向卡蕬楚提到，我國目前於中美洲所進行的計畫，包括後疫情時代對於拉美與加海地區的經濟復甦暨女性賦權計畫等。

此外，賴清德補充，訪團來到宏都拉斯之後，連續兩天都與卡蕬楚總統會面。昨天卡蕬楚總統接受他呈遞特使國書，今天則是花更長的時間進行會晤，並就宏國政策有具體的說明。因此，對於深化兩國邦誼部分，台方應是有按照總統的期許在進行。

至於深化國際參與部分，賴清德指出，訪團也把握住今天的機會，與許多出席就職典禮的友邦，以及與我們友好國家的元首、副元首或代表自然互動，相信這會提供我們未來繼續努力合作的機會。

包括我駐美國代表處大使蕭美琴、總統府副秘書長李俊俋、外交部次長俞大㵢及我駐宏國大使溫曜禎等均陪同副總統出席茶敘。