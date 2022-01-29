注意！虎年擺飾「放家裡這2處」　輕則破財、重則出人命

▲人生後運規劃師徐震諒指出，將老虎造型的擺飾擺在家中小則破財，大則傷身，不可不慎。（圖／pixabay）

圖、文／CTWANT

虎年來到，市面上湧現大量虎形象的飾品，不論是威武版的、Q版的、萌版的，不少人都會買回家裝飾添年味。人生後運規劃師徐震諒老師鄭重提醒，老虎造型飾品即使再可愛呆萌，虎本性仍不脫「兇」一字。從命理上「左青龍、右白虎」即可知，虎是會傷人的。虎飾品有兩大忌諱，真的要把Q版虎放家裡？請三思！

徐震諒老師先從風水上解釋虎的殺傷力，「白虎昂頭傷人丁」，民俗習慣上屬虎的人不宜出席參加婚慶就可說明。「屬虎的參加婚禮都不受歡迎了，如果以為自己是新娘閨密，坐到新娘床上去，害還沒懷孕的新娘今年難懷孕，已有孕的可能因這一坐而流產。」

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虎飾品有兩大忌諱，其一忌諱的是，一山不容二虎，意味著請虎入門易導致家人互看不順眼，兄弟反目、婆媳矛盾，妯娌失和，甚至發生血光之災。如家人間為了一點小事吵架，做一般家常事如切菜切傷手，釘釘子錘到手指，可見虎的威力。

有的小朋友看Q版虎呆呆萌萌超可愛，吵著要買回家。徐震諒老師說：「再可愛本性仍不變，為了家庭和諧著想，千萬別為了一隻虎，導致八點檔大戲在家裡真實上演。」

其二忌諱的是放錯位置，徐震諒老師說，千萬不要挑戰虎的威猛度，要是把虎年形象飾品對準了孕婦房門，或是擺在床頭，原本期待的小生命尚未出生，就被虎吃了。

如果誤放在家中您的「本命財位方」，導致相剋互沖，虎年就成了破財年，一下摩托車拋錨、手機掉了、錢包被扒了。財物損失就算了，可能身體大病小痛不斷。傷了荷包又傷身。如果把虎圖貼在大門上，更是大忌，萬萬不可。

另外，有人習慣把護身符或新年應景的物品拿去過香火，取有神力加持護佑之意。但若是虎年飾品，徐震諒老師說：「千萬毋通！」滿心歡喜把虎飾品拿去過香火，不管材質是什麼，再放回家中就糟了。「因為過了香火，一般老虎就變『白虎』，有殺傷力。」

自家不宜放虎，送人亦萬萬不可，尤其受贈者若是虎年犯太歲的虎、龍、猴，此三生肖原本安了太歲力求一整年生活平安，卻因您好心送上的虎禮無端被沖刑而相剋了。

但虎外型威風、氣質兇猛，一夫當關的形象很具藝術感，若購置了具有收藏價值的虎藝術品，不忍割愛怎麼辦？徐震諒老師表示，放置於會所展示就好，只要不放在人丁多的住家即可。如果真心喜歡出手買了一般虎年飾品，得空時把玩一下，記得立即收置於櫃中亦無妨。

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