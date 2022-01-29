人氣不減！韓國瑜沉寂一年靠「寫真書」　登熱銷作家第一名

記者蔡文鈴／綜合報導

高雄市前市長韓國瑜遭罷免後投身公益，並記錄這1年多來所幫助的人事物集結成書《韓先生來敲門》，書本推出後馬上銷售一空，韓國瑜晉升為暢銷作家，而唯一的一場書本見面會舉辦在大安森林公園，也湧入上萬人潮，可見魅力未減。

《韓先生來敲門》在去年12月底上市，新書才剛上市一天，就已經登上網路書店銷售排行榜冠軍，讓韓國瑜一夕成為暢銷作家。隨後他在臉書表示，本來還有點緊張，結果看到各大排行榜的銷售成績，《韓先生來敲門》位居冠軍，真是感動！「謝謝你們，你們都是我的微光」。

韓國瑜不只推出新書，今年1月2日在大安森林公園舉辦「善良微光見面會」，大批韓粉一早就抵達現場排隊，活動尚未開始，就有上萬名韓粉擠爆現場。

而這次出書的動作也引來外界好奇，是否醞釀重返政壇，韓國瑜還在農曆年前在臉書PO出與中廣董事長趙少康、國民黨主席朱立倫、國民黨立委江啟臣同框合照，引來各種揣測，不過他受訪時強調，對2022完全沒有計畫，而2024目前則還不適合探討，「因為2022的坎還沒過去」。

▲國民黨四大天王集結。（圖／翻攝自臉書／韓國瑜）



除此之外，韓國瑜宣布，將走遍全台，舉辦韓先生的散步-點亮微光讀書會，藉由探訪台灣各個鄉鎮，讓各地的耆老與年輕人能夠藉著書本導讀在地文化。這場讀書會不需要盛裝出席，不論是在市場裡、廟宇前，只要你有意願，讓我們一起從一本書出發，一同分享發生在你我身邊、屬於這塊土地上的歷史文化。

▲韓國瑜新書發表會。（圖／記者周宸亘攝）



▼熱情支持者擠爆大安森林公園。（圖／記者周宸亘攝）