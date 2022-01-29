男大生要離開教室　轉頭聊天邊伸手找門把…下秒扭轉女同學胸部！

▲男大生竟把女同學的胸部當「門把」轉下去，現場空氣凝結。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／綜合報導

南部一名男大生某日下課後，準備開門離開教室，但突然被人叫住，他轉頭哈拉時，手順勢往前伸要轉動教室門把，沒注意到門已經被其他女同學打開，結果男大生的手抓著女同學的胸部轉動！當男大生轉過頭發現自己「搞錯門把」，表情瞬間石化，事後他將經歷PO上網說，「直接社會性死亡」。

男大生在【Dcard】PO文說，「上完課正準備離開，到了門口要準備離開時，突然有人叫住了我，然後剛好有女生開了門但我沒發現，接著我跟叫我的人哈拉完之後，手過去門把開門，我直接轉了那個女生的奶…用力轉的那種，幹XX直接社會性死亡」。

網友看了紛紛留言，「你的雞雞可能也要被轉幾下惹」、「雖然轉錯門把，但門也是開了啦（看守所的）」、「一般門把高度大概110公分，女生如果155公分，臉長20公分、脖子10公分，再往下15公分是胸部，也差不多啦！但摸到當下觸感就不一樣了吧！門把很硬欸，還轉人家奶很誇張餒，如果經期來脹奶一定痛爆」、「女生隔天是不是就加入吉他社，吉起來」。

由於網友反應熱烈，原PO也回應，「當然是道歉、道歉、再道歉，女生只是露出了看垃圾的表情，然後伴隨著驚恐的語氣罵了聲『幹』，我當時只會覺得人生完了，可以原地投胎了…對了，也不可能有什麼閃光劇情，跟我現在的人生一樣 ，沒有希望」。

原PO補充說，「我們就地和解了，因為我也不是故意的，女生也沒很在意（吧？事後想想挺好笑的，所以畫了一下當時的情況，如果有逗笑你們那就很夠了」。