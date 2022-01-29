外國妹大鵬灣慢跑！遭變態男「脫褲開車尾隨」狂抖動　她當場嚇壞

▲阿傑見到花花後，竟對其做出猥褻行徑。（圖／示意圖，無關本案／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／屏東報導

一名男子「阿傑」（化名）日前見一名外貌姣好的外國女子「花花」（化名），獨自在外運動，竟然就故意開車到對方附近，接著將車窗搖下後，對著對方打手槍，誇張的行徑讓花花當場嚇壞，而阿傑見行跡敗露後，也立即逃離現場。對此，屏東地院審理後，依法判其拘役40日，得易科罰金。

判決指出，花花日前獨自在東港鎮大鵬灣附近運動，而阿傑看見她後，竟意圖供人觀賞，基於公然猥褻之犯意，先是尾隨對方，接著又將車開到對方前面停下後，故意把車窗搖下，接著又將外褲、內褲褪到大腿處，以右手上下套弄之方式，對著花花打手槍，以此方式重複數次後，讓花花起了疑心，因此往阿傑的車內查看，結果竟看到阿傑正在車內打手槍，對方惡劣又離譜的行徑，讓花花當場傻眼，而阿傑見事跡敗露之後，也立即駕車逃離現場。

事後花花氣得報警處理，警方也依照監視器畫面循線將阿傑逮捕，而阿傑被捕後，也坦承所有犯行，且又有花花的證詞、監視器畫面等足以佐證，因此其犯嫌堪以認定。對此，法官認為，阿傑先前就已經有妨害風化前科，但卻仍是為了滿足一己私慾，不顧公眾場所他人之感受，公然露出生殖器為猥褻行為，此舉已經破壞社會秩序、善良風俗，並造成目擊者心理上之驚嚇，不適與厭惡，所為誠屬不該。

法官念及，阿傑犯案後坦承犯行，態度尚可，兼衡其智識程度、家庭經濟狀況等一切情狀後，依犯公然猥褻罪，判處他拘役40日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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