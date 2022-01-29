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過年掃除有禁忌！ 家中「5個地方」動了...衰整年又破財

▲▼示意圖,生活,大掃除,清潔,家裡,灰塵,過敏,打掃,家庭,清潔劑,過年,環境（示意圖／123RF）

▲過年大掃除時，家中有5個地方不宜隨便挪動。（示意圖／123RF）

記者曾羿翔／綜合報導

新的一年來臨，許多家庭都會打掃家裡，讓家中環境煥然一新迎接整年的好運勢，不過在居家風水中，有些地方是千萬不可隨便移動的，命理網站「生肖運勢天天看」就曾整理出家中5個地方需要特別注意，如果處理不當可能會影響到家中的運勢。


一、神明桌

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許多台灣人喜愛在節日時到寺廟拜拜，家中也會有神明桌，祈求神明保佑。其實神明桌的擺放是講究風水的，最好背靠實牆，且放在家中的尊位。在年前打掃過程中，不要隨便挪動神桌，或是變換位置擺放，不但會冒犯神明，還會破壞了家中的風水的氣場。

二、灶台

廚房象徵家宅之福祿，也就是財庫，關係到全家的氣運與健康，其中灶台在廚房中最受到灶神的庇佑，如果是它的朝向與位置發生問題，可能直接影響家中的財運與健康。所以灶台的位置只要方便家人做飯且符合風水原則，就不要做出任何改動，記得平時要勤打掃，家人的運勢自然會平穩有序，財運亨通。

三、大門

大門是一個家庭的門面，風水上來說對家人的運勢影響極大，所以大門的朝向與方位不能夠輕易移動，如果一個家庭的運勢平穩，則可說明大門所在的方位是吉位，就不要再去改動。此外，建議要經常檢查大門，保持門面完整無損且乾淨整潔，就能夠得到財神爺的庇佑。

四、廁所

廁所通常在家中比較私密的地方，故佈局常常被忽略，但其實在風水學上，廁所是污穢之氣聚集之地，作爲排衰氣之用，所以適合在家中衰位，才能以衰爲旺，有利家中運勢發展，如果把廁所改到家中的旺位，則會污染生旺之氣，可能導致家人疾病不斷、財運衰敗以及夫妻感情不合。

▲▼房子、套房、買房。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲床頭不宜對門或靠窗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

五、睡床

床是每天休息放鬆的地方，它的風水直接影響健康，如果長期以來睡眠安穩，就不要任意挪動床的位置，如果是清掃床底，在挪開後要記得儘快放回原位。此外，如果把床頭對門，或是把床頭靠窗，則會影響居住者的睡眠品質，也會阻礙財運發展。

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