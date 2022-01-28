全聯初一福袋延長販售時間！鼓勵民眾分散買　直播開獎時間公布

▲全聯實體門市福袋祭出夢幻頭獎，大年初一將延長販售時間。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

全聯新春福袋受到矚目，今年集結線上線下，各別推出專屬限量福袋，總共加起來超過14萬個，有機會抽中價值369萬保時捷、價值155萬賓士車等大獎。而考量疫情，雖各店維持大年初一（2/1）上午9點準時開賣，但延長販售時間到下午3點30分，數量有限，售完為止，鼓勵消費者分散買，避免群聚風險。

全聯實體門市祭出3款新春福袋，包含200元的「福利熊虎年生肖福袋」、1400元的「Ed Hardy萬國通路福箱」、1600元的「柳宗理福鍋」。每款除了有超值好物，還有機會抽最大獎「Porsche Cayenne Coupé」或「Porsche Taycan」，2台保時捷各價值369萬，以及其他豐富獎項。

如果不想出門排隊買福袋，全聯小時達今年首度推出線上專屬「福虎生豐限量福袋」，大年初一免出門，上午10點線上開賣至12點，只要在家上「PXGo!全聯線上購」動動手指就能搶購，總共9,999個福袋，每袋售價555元，內含超過10樣好物，還有機會抽價值155萬的賓士轎車「Mercedes-Benz A180」等大獎。

▲全聯首度推出小時達線上福袋，大年初一免出門，上午10點線上開賣。（圖／業者提供）

而考量疫情，全聯今宣布雖各店維持大年初一（2/1）上午9點準時開賣福袋，不過將延長販售時間至下午3點30分，鼓勵消費者以防疫優先，分散買，避免群聚風險，每家門市數量有限，售完為止。提醒民眾，購買食務必全程佩戴口罩並保持安全社交距離。

另外，全聯福袋大年初一直播開獎時間，由2月1日原定當天下午1:00，延後至下午4:00，消費者在當天都可以透過全聯福利中心官方LINE帳號、臉書粉絲專頁觀看，現場將在執業律師公平、公正見證下開獎，並立即公布幸運號碼，讓消費者零時差感受抽獎氣氛，「3台頭獎」獎落誰家當天揭曉！