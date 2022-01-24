　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院三讀酒駕罰責加重50% 　初犯致人死傷即可沒入車輛

記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會24日三讀通過《道路交通管理處罰條例》、《刑法》及《陸海空軍刑法》部分條文修正草案，將酒駕即便未肇事的刑責，從現行的2年以下有期徒刑改為3年以下，得併科新台幣30萬元以下罰金；若肇事致人重傷或死亡，初犯即可依行政罰法沒入車輛。

▲高雄警方無預警擴大酒駕臨檢，與警方「盧」了兩小時；也有民眾酒駕當場遭上銬帶走。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲酒駕傷及無辜民眾案件頻傳，引發社會高度關注相關修法。（資料照／記者宋德威攝）

酒駕傷及無辜民眾案件頻傳，引發社會高度關注相關修法，立法院臨時會24日火速通過《道路交通管理處罰條例》第35條、第35條之1，以及《刑法》第185條之3、《陸海空軍刑法》第54條條文修正草案。

民進黨團總召柯建銘在臉書發文表示，在本屆第四會期召開臨時會的時刻，看到朝野立委紛紛提出《刑法》、《陸海空軍刑法》及《道路交通管理處罰條例》等三項法案的部分條文修正草案，共計近20案，民進黨團也展現高度修法決心，與在野各黨團協商達成共識，列為臨時會優先事項。

柯建銘說明，民進黨團隨後分別交付司法及法制委員會、交通委員會密集開會討論，各政黨立委與法務部、司法院及交通部等部會充分溝通後，均在委員會達成共識，完成初審通過，無需交由黨團協商，以期儘速通過。

柯建銘指出，在這次精進作為中，法務部提出只要酒駕案件屬於刑事案件，未來會從速、從重，如果經過法院判決有罪確定，雖然初犯符合刑法「易科罰金」要件，但是由於酒駕對於公共安全危害甚大，除了有特殊情形，未來都會依法從嚴審核是否可以易科罰金。

柯建銘解釋，也就是說，即使是酒駕初犯，只要觸犯刑法規範，都有可能必須入監吃牢飯。

▲▼立法院臨時會院會 民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

本次修法重點如下：

一、修正《刑法》185條之3、《陸海空軍刑法》54條 

1. 酒駕未肇事刑責者（駕駛吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05%以上），原可處2年以下有期徒刑，得併科20萬元以下罰金，本次修法改為3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。 

2.酒駕肇事致人於死或致重傷者，不論初犯或再犯，增訂得併科罰金規定：致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。 

3.酒駕5年內再犯延長至10年內，曾犯本條或《陸海空軍刑法》第54條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於10年內再犯因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科300萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上1、0年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。 

另外，本次修法也通過5項附帶決議，包括法務部應會同交通部、衛福部等相關部會，參酌日本酒駕防制經驗，積極研議並推動有效的酒駕社會連帶防制措施。 

二、《道路交通管理處罰條例》部分條文修正草案 

1.同乘者連坐罰，最重罰1萬5000元：提高酒駕同乘者「連坐罰」金額，將罰鍰從600元以上、300元以下，提高為6000以上、1萬5000元，明定駕駛被驗出酒駕，年滿18歲的同車乘客處6000元以上、1萬5000元以下罰鍰，年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業的乘客，則不在此限。 

2.再犯累計期限，由5年延長為10年：修正草案將酒駕、拒絕酒測再犯的累計期限，由現行5年延長為10年，只要10年內第2次累犯，公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實。 

3.酒駕初犯致人死傷，即可沒入車輛：修正條文規定汽機車駕駛人酒駕、毒駕，吊扣汽機車牌照2年，若肇事致人重傷或死亡，則依行政罰法沒入車輛；駕駛在警方酒測前飲酒、吸毒，比照拒絕酒測處罰。 

4.因應共享汽機車越來越興盛，為免心存僥倖民眾改開租賃車躲避沒入車輛規定，草案新增租賃業者已告知禁止酒駕、毒駕等相關義務，汽機車駕駛人仍違反時，得依原罰則加罰2分之1。 

5.限制對酒駕者重領駕照，規定加裝酒精鎖（車輛點火自動鎖定裝置），本次修法將原規定處6000元以上、1萬2000元以下的罰鍰，提高為6萬元以上、12萬元以下罰鍰，以及申請登記配有酒精鎖的汽車，才發給駕照。

►愛馬仕護唇膏打折了！手刀搶

ET快訊
快訊／桃園又1校「明停課一天」　三校4同住學生採檢出爐
快訊／納豆傳腦出血　陶晶瑩激動喊話
納豆驚傳腦出血！前兆曝光　醫揭8危險因子「有異狀快就醫」
第3劑效能數據曝光　BNT、莫德納一樣威
納豆驚傳腦出血　搭檔安心亞曝他「最新狀況」
高雄爆海量足跡！家樂福9門市、漢神2館砸重本　每日閉店清消
納豆驚傳腦出血！才發文「回顧過去」落淚　網灌爆臉書
快訊／納豆傳腦出血　女友依依曝現況

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2天52架次共機擾台　今13架次進入西南空域、「殲-16D」首度出現

立院三讀酒駕罰責加重50% 　初犯致人死傷即可沒入車輛

雙城論壇前夕「若共機、共艦持續擾台」　北市議會決議將「凍結預算」

酒駕加重3罰則還不夠　趙少康：未肇事也要訂最低刑度

快訊／徐國勇宣布即日起加強道路安檢　酒駕修法併科罰金100萬起跳　

16名台商赴海基會替林懷陳情　詹志宏：願提供法律上協助

別挑了！北市府圖解第3劑效能數據　BNT、莫德納一樣威

台北打嘸高端？　北市府：昨5000劑特別門診只來3000多人

日媒揭「中國不戰奪台」戰略：在台灣製造不反中、統一輿論

北市擴大匡列！黃珊珊：這4場域當「桃園西堤處理」　確診感染源不明

澎恰恰直播亮存摺「已賺3000萬！」　債主們Call in正面槓上「提醒他還錢」

曾是年收300萬王牌業務！小哥哥艾理遭騙 「欠下巨債」跌谷底…街訪翻身

獨／咪妃「熱戀3個月閃嫁」型男老公　掏2克拉鑽戒「無求婚儀式感」：旁邊還是廁所！

軟萌女兒嫌棄爸鬍子讓刮掉　剃後狂告白：你很帥我愛你

泱泱大讚盧廣仲「做男朋友很OK耶！」　兩人台南約會...他羞認：滿心動的！

賺年終！夫妻嗨玩「蒙眼鏟錢」他全槓龜、陸妻連撈爽拿萬元

耐心男用「泡麵編織成毛衣」　筷子+牙籤搞定！吃貨都服了

黑狗國道上被撞無助癱倒路中　司機一把抱上車30秒救援成功

隔天要拍戲…「3工作人員吵整晚」 茵芙怒轟：沒公德心！結局超毛

幼柴在家不給抱！去醫院超乖　窩助理姐姐懷裡...打針秒搞定

2天52架次共機擾台　今13架次進入西南空域、「殲-16D」首度出現

立院三讀酒駕罰責加重50% 　初犯致人死傷即可沒入車輛

雙城論壇前夕「若共機、共艦持續擾台」　北市議會決議將「凍結預算」

酒駕加重3罰則還不夠　趙少康：未肇事也要訂最低刑度

快訊／徐國勇宣布即日起加強道路安檢　酒駕修法併科罰金100萬起跳　

16名台商赴海基會替林懷陳情　詹志宏：願提供法律上協助

別挑了！北市府圖解第3劑效能數據　BNT、莫德納一樣威

台北打嘸高端？　北市府：昨5000劑特別門診只來3000多人

日媒揭「中國不戰奪台」戰略：在台灣製造不反中、統一輿論

北市擴大匡列！黃珊珊：這4場域當「桃園西堤處理」　確診感染源不明

2天52架次共機擾台　今13架次進入西南空域、「殲-16D」首度出現

寶格麗研發世上極小機芯成功！　珠寶錶蛇首可轉方向　

孫其君、潘君侖救火《請問》反被傳遭換！　經紀人無奈揭實情

土銀、京城銀岡山分行有確診者足跡　全行快篩結果出爐！

快訊／桃園中壢國小「預防性停課一天」　3校4同住學生採檢出爐

大葉高島屋改裝中央廣場　特色「環形手扶梯」不見了

台、韓業餘球員旅美現況不同　美職球探分析兩大因素

不看好房價繼續飆！　專家曝弔詭現象：大家都很嘔

陶晶瑩激動喊話納豆「希望你平安」　《大學生了沒》搭檔病倒心疼發文

當心腦中風！　天冷泡溫泉「2大地雷飲食」別碰

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

政治熱門新聞

快訊／北市公布「高風險4場域」皇池溫泉上榜　急尋確診足跡重疊者

春節升三級警戒？　陳時中：這兩三天是關鍵

快訊／北市曝「蘆洲男」足跡！

快訊／立院三讀酒駕罰責加重50% 　首犯未肇事可判3年罰30萬元

快訊／本土案例激增　侯友宜下午親上火線開記者會

北市莫德納不夠　柯文哲怒嗆中央「干我什麼事！」預約系統都你的

北市發1542簡訊　尋出入4高風險場域者

春節9天接種莫德納、BNT　新北「機動接種站」時間、地點一次看

「清零Omicron是誤判敵情」　沈富雄批指揮中心有4個盲點

快訊／北市公布3確診足跡！曾去2間麥當勞　皇池溫泉御膳館、全聯

別挑了！北市府圖解第3劑效能數據　BNT、莫德納一樣威

若多點爆發「陳時中恐升三級警戒」　侯友宜：全面防堵

快訊／北市拍板「春節疫苗」方案！　初四到初六也能打BNT、高端

快訊／蘆洲男跟台北確診者「同桌」染疫　匡列20人採檢出爐

更多熱門

相關新聞

酒駕加重3罰則還不夠　趙少康：未肇事也要訂最低刑度

酒駕加重3罰則還不夠　趙少康：未肇事也要訂最低刑度

立法院今（24）日三讀通過加重酒駕刑罰，增訂酒駕肇事最高得併科罰金300萬、提高未肇事者刑期至三年並得併科罰金、酒駕累犯可公布姓名、照片和違法事實等條文。不過，中廣董座趙少康認為，這次修法力度顯然還是不夠，應該將酒駕行為視為重大犯罪，即使未肇事，也要訂出最低刑度。

喝酒別開車　花蓮加重執法力道逮酒駕

喝酒別開車　花蓮加重執法力道逮酒駕

快訊／徐國勇宣布即日起加強道路安檢　酒駕修法併科罰金100萬起跳　

快訊／徐國勇宣布即日起加強道路安檢　酒駕修法併科罰金100萬起跳　

酒駕加重罰則重點一次看　可重罰300萬、累犯公布姓名照片

酒駕加重罰則重點一次看　可重罰300萬、累犯公布姓名照片

歐洲議會友好協會　蔡適應盼外交更上層樓

歐洲議會友好協會　蔡適應盼外交更上層樓

關鍵字：

酒駕道路交通管理處罰條例刑法陸海空軍刑法三讀立法院柯建銘酒駕

讀者迴響

熱門新聞

快訊／納豆驚傳「腦出血」送醫開刀急救！

台北女灑738萬！15個愛馬仕全是假貨

《全明星3》黃沐妍：MVP亂頒！網友怒出征

百萬網紅2年前賣年菜「結果臭酸」！

快訊／國1「2大車追撞」噴對向　紫爆回堵7公里

桃園、高雄宣布：有1症狀就醫強制採檢

本土爆發升三級？醫憂「這3行業」遇斷崖式衝擊

女友確診「同住3天+床戰」他卻沒被感染！列3原因

快訊／北市公布「高風險4場域」皇池溫泉上榜　急尋確診足跡重疊者

最新本土確診地圖曝　遍布7縣市

金毛犬遭列安樂名單　緊抱救援人

「全明星雙帥」主持3個月喊卡！陳漢典接收

趁大掃除斷捨離！專家曝9大必丟物

快訊／媽媽曬衣服！新莊2歲女童墜樓慘死

她穿小可愛打第三劑！發抖「被注射」12秒影片讓網超暈

更多

最夯影音

更多
澎恰恰直播亮存摺「已賺3000萬！」　債主們Call in正面槓上「提醒他還錢」

澎恰恰直播亮存摺「已賺3000萬！」　債主們Call in正面槓上「提醒他還錢」
曾是年收300萬王牌業務！小哥哥艾理遭騙 「欠下巨債」跌谷底…街訪翻身

曾是年收300萬王牌業務！小哥哥艾理遭騙 「欠下巨債」跌谷底…街訪翻身

獨／咪妃「熱戀3個月閃嫁」型男老公　掏2克拉鑽戒「無求婚儀式感」：旁邊還是廁所！

獨／咪妃「熱戀3個月閃嫁」型男老公　掏2克拉鑽戒「無求婚儀式感」：旁邊還是廁所！

軟萌女兒嫌棄爸鬍子讓刮掉　剃後狂告白：你很帥我愛你

軟萌女兒嫌棄爸鬍子讓刮掉　剃後狂告白：你很帥我愛你

泱泱大讚盧廣仲「做男朋友很OK耶！」　兩人台南約會...他羞認：滿心動的！

泱泱大讚盧廣仲「做男朋友很OK耶！」　兩人台南約會...他羞認：滿心動的！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面