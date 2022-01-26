他不知女友生理期被趕走！下秒臉書通知「被標記」：瞎了眼遇到你

▲原PO因為不知道女友生理期被趕出門，下秒收到臉書通知當場傻眼。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者謝欣辰／綜合報導

情侶交往時，「不知女方生理期」，有可能會是分手原因嗎？有位網友就在《匿名公社》表示，因為不知道女友生理期，對方當場氣炸把他趕出家門，本來想說只是小吵架，沒想到下秒卻看到臉書被女友標記，「真是瞎了眼才遇到你」。

原PO表示，女友從昨天開始情緒就很差，一直找架吵，但原PO怎麼問都不說原因，「直到她剛剛突然跟我提分手」，原因竟是原PO連她這幾天生理期來了都不知道，覺得原PO相當不體貼，原PO直喊「我怎麼會知道她生理期幾號來啊」，但女友一直哭，認為別人的男友都知道，還會買衛生棉、紅豆湯等。

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原PO傻眼喊冤，「我跟她才交往不到3個月欸，我怎麼會知道」，女友也不聽解釋，邊哭邊把原PO趕走，「我家離她家騎車要半小時，我一回到家正準備蹲廁所，就接到她閨蜜的電話」，電話另一頭劈頭就罵原PO是渣男，明知道女友生理期心情不好，還拋下她自己回家。

原PO這下簡直快崩潰，便打去給哥哥詢問意見，「沒想到我哥突然問我，怎麼幾天不見就被分手還變成渣男」，原PO聽了一頭霧水，直到一打開臉書才發現自己被女友標註在一則文章裡，「她說我超級渣，她根本瞎了眼才跟我交往」，底下一堆人都跟著罵，原PO當場愣住，「所以女友生理期是在交往時就一定要先問的嗎？不知道真的很渣嗎？我們才交往不到3個月欸...」

貼文一出，網友們紛紛回應，「個人感覺，欲加之罪，何患無詞，有故意找理由分手的機率」，「都只是藉口」，「小女生要有耐心，好好的跟她溝通吧」，「這種有公主病的就放生吧」，「笨蛋，她叫你走你就走，你不會哄哄她哦」引起討論。