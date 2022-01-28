台積電18廠傳工安意外　疑施工不慎5工人墜地輕重傷

▲台積電南科18廠28日清晨傳出工安意外，5名工人在趕工裝置通風管線，疑因作業不慎墜落至6米高的地面，導致5人輕重傷。（圖／示意圖，記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台積電南科18廠28日清晨傳出1起工安意外，當時5名工人在趕工裝置通風管線，疑因作業不慎，墜落至6米高的地面，導致5人輕重傷，至於肇事詳細發生原因，由保二總隊南科分隊及南科管理局調查中。

台南市消防局於28日清晨4時20分許據報，安定區北園二路台積電18廠發生墜落意外需救護，119出動南科、新市、善化、安定、安和等消防分隊消防車及救護車前往救援，消防人員到場發現現場係施工風管作業不慎，工人由6米高墜落地面，有5名工人受傷，119馬上通知保二總隊4大隊2中隊南科分隊及南科管理局災害應變中心。

消防人員發現5名工人受傷，其中4名清醒1名意識模糊，傷者中1名32歲男子右手變形、髖骨疼痛，送麻豆新樓醫院；30歲男子背部、髖骨疼痛；31歲男子右腳疼痛、下巴3*1撕裂傷；42歲男子左手腕封閉性骨折，額頭一處撕裂傷，以上3人皆送台南市立安南醫院。1名男子傷勢輕，可自行行走，另行後送醫院就治。目前真正肇事原因及相關責任正由保二南科分隊及南科管理局調查處理中。