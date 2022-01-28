他抽中尾牙最大獎「3萬6」卻要求重抽　網友幫QQ：本來就這樣

▲網友抽中尾牙最大獎，卻因不在場，與萬元現金擦身而過。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

實習記者廖翊慈／綜合報導

公司尾牙活動中，最令員工期待的莫過於抽獎環節，一位網友在臉書上抱怨，自己抽中尾牙最大獎現金3萬6000元，然而因為不在場，老闆要求重抽，令他相當難過，懷疑自己是不是被公司針對；不過就有網友表示「現金本來就不能代領喔！」

一名網友在「爆怨2公社」發文訴苦，公司因為疫情攪局，所以將尾牙抽獎改成中午舉辦，「公司只說『 請各位同仁踴躍參與 』，沒有說人一定要在場」，結果原PO抽到最大獎現金3萬6000元，卻因不在場的關係不能領獎，導致老闆要求重抽。

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原PO難過地表示，「上一個抽到iPhone的也不在場就能代領…每個獎項的人都能代領，此時此刻的我，不知道該如何調整心態！我是不是被針對了？公司加班我都有配合，幾乎每天加。」

貼文一出底下就有一票網友表示，「現金本來就不能代領很正常的」、「一般公司最大獎都不可以代領，其他都可以」、「大獎本來就不能代領了，不然現場的人感受更不佳」、「只能怪你自己傻！每天加班你都有參與，摸獎歡樂時間你卻不在場」、「通常最大獎，人本來就要在現場，除了因公以外不能代領，去其他公司多走走看看，你就會釋懷了。」