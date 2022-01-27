　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

僑委會首本「海外僑台商經營報告」　童振源揭5大特色

▲僑委會委員長童振源出席「海外僑臺商經營動向與投資環境調查報告」。（圖／記者林敬旻攝）

▲僑委會委員長童振源出席「海外僑臺商經營動向與投資環境調查報告」。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

僑委會27日召開「海外僑台商經營動向與投資環境調查報告」說明會，發布史上首本110年間編制的大型海外僑台商企業調查報告。僑委會委員長童振源也在會中揭露，本次調查報告所具備的5大特色。

僑委會為了解全球僑台商的營運動向，以及對當地經營環境的評估，強化僑委會對僑台商的服務效能，在110年7月到9月間，向海外六大洲的僑台商企業，以及設有海外分公司的國內企業，蒐集超過1500份調查問卷，首次發布僑台商企業經營動能指標（(Overseas Compatriot Business Momentum Index, OC-BMI)、僑臺商經營預期指數(Overseas Compatriot Business E x p e c t a t i o n s I n d e x , O C - B E I )，以及僑臺商營商環境指數(Overseas Compatriot Doing Business Index,OC-DBI)等三大指數，透過交叉比對，從中了解不同洲別、產業別、企業規模的僑台商企業，在過去這段時間，在這波疫情的恢復情況。

童振源在致詞時表示，感謝中華經濟研究院劉孟俊所長的研究團隊，感謝1,617家接受問卷調查及21家接受訪談的僑台商。

同時，他也揭露本次「海外僑台商經營動向與投資環境調查報告」的5大特色：首先，這是史上第一本，「海外僑台商經營動向與投資環境調查報告」，暸解全球僑台商的經營動向與對當地經營環境的評估，協助海外台商與國內企業掌握國際經濟發展風險與契機，進而擬訂適當的在地經營與投資策略，同時提供政府協助僑台商發展之政策參考與服務依據。

童振源表示，第二個特色是，這次調查廣泛，且有訪談分析，共蒐集橫跨六大洲的1,617家海外僑台商企業對各僑居地的經濟景氣、預期及投資環境的問卷調查，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.4%。同時，也訪談21位僑台商代表，更詳細暸解僑台商經營實際狀況與政策建議。

▼僑委會主委童振源27日舉行記者會，首次發布海外僑台商經營指數及調查報告。（圖／記者陶本和攝）

▲▼僑委會主委童振源27日舉行記者會，首次發布海外僑台商經營指數及調查報告。（圖／記者陶本和攝）

童振源指出，第三個特色是「制定量化指數」，本次仿效採購經理人指數（PMI）的編制方法，制定「僑臺商經營動能指數(OC-BMI)」、「僑臺商經營預期指數(OC-BEI)」、「僑臺商營商環境指數（OC-DBI）」，以便長期量化觀察與理解全球僑臺商的經營動態與營商環境。

接著，童振源說，第四個特色是，這次調查報告與原始調查資料，全部公開在網路上；而最後一個特色，則是今年上半年、下半年會再進行兩次調查，預計下半年及明年上半年公布調查結果，未來可以進行時間序列的長期動態觀察與比較分析。

▼僑委會主委童振源27日舉行記者會，首次發布海外僑台商經營指數及調查報告。（圖／記者陶本和攝）

▲▼僑委會主委童振源27日舉行記者會，首次發布海外僑台商經營指數及調查報告。（圖／記者陶本和攝）

►雙人水鳥羽毛絨被才799元！

ET快訊
800萬在路上跑！直擊「賓士G55」計程車炫爆　網1原因喊不
快訊／亞東「隔壁房陪病者」陰轉陽確診　20多歲女Ct值曝光！
鳳梨突曬「黑白照」　沉重吐重大改變
「火鍋店蛤蜊」帶回家養還取名！3天後現狀曝光　網笑喊太可愛
Red Velvet被逼「脫罩拍照」　尷尬現場全播出
銀行員洩漏正妹電話　罰金最高恐5000萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王浩宇抓到趙少康爽吃「千葉鮪魚」　網：反日是工作、哈日是生活

烏克蘭危機加劇　外交部：無法認同武力破壞安全穩定

僑委會首本「海外僑台商經營報告」　童振源揭5大特色

僑委會史上第一本「海外僑台商經營報告」　3大指數提供經商參考

「等你主持道安會議」　高虹安批林智堅：竹市去年酒駕死亡人數翻倍

曾說當選要斷交　宏都拉斯總統卡蕬楚掛保證：維持邦誼

國台辦批蔡英文藉小蔣扭曲歷史　陸委會：北京當局才操弄政治謊言

宏都拉斯總統卡蕬楚主動約見賴清德　想起「這件事」泛淚：感謝台灣

國台辦批《國家語言發展法》去中國化　陸委會：完全沒有

北京冬奧下周登場　陸委會籲對岸不應以政治因素干擾賽事

100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函

送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

刺青弟400人面前大聲公告白　育達妹：好啦...我也喜歡你！

柯基拆家撞斷桌腳東西掉滿地　奴才看監視器崩潰衝回家收拾

膽小汪搭車美容「全身抖不停」！害怕眼神來回求救：不要洗澡QQ

劉畊宏兒子為公益「留3年長髮」　游泳不敢脫上衣：怕被路人罵

9歲阿金溜滑梯不忘「預備備～」狗掌輔助趴姿萌翻爸：沒教牠XD

疑債務+霸凌...男開槍射殺友　行凶畫面曝！他癱軟倒地亡

王浩宇抓到趙少康爽吃「千葉鮪魚」　網：反日是工作、哈日是生活

烏克蘭危機加劇　外交部：無法認同武力破壞安全穩定

僑委會首本「海外僑台商經營報告」　童振源揭5大特色

僑委會史上第一本「海外僑台商經營報告」　3大指數提供經商參考

「等你主持道安會議」　高虹安批林智堅：竹市去年酒駕死亡人數翻倍

曾說當選要斷交　宏都拉斯總統卡蕬楚掛保證：維持邦誼

國台辦批蔡英文藉小蔣扭曲歷史　陸委會：北京當局才操弄政治謊言

宏都拉斯總統卡蕬楚主動約見賴清德　想起「這件事」泛淚：感謝台灣

國台辦批《國家語言發展法》去中國化　陸委會：完全沒有

北京冬奧下周登場　陸委會籲對岸不應以政治因素干擾賽事

人美還要氣質好！合作過就是質感保證　3大咖女星都曾是TLC主持人

卡達航空推出春節限定禮遇　免費高速Wi-Fi與機場免稅店美妝品六五折

王浩宇抓到趙少康爽吃「千葉鮪魚」　網：反日是工作、哈日是生活

攜手接力跨越海峽　罹病台胞安返家鄉

烏克蘭危機加劇　外交部：無法認同武力破壞安全穩定

彰化再傳二林土雞場染高病原禽流感　今年已撲殺4場逾10萬隻家禽

快訊／亞東「隔壁房陪病者」陰轉陽確診　20多歲女Ct值曝光！

台電App改版升級！線上地址停電報修超便利

開手機驚見「毛孩自拍」白眼＋黑眼圈像女鬼　爸笑翻：你哪位？

電動汽車免驚　全台最高汽車充電站讓你上福壽山也不怕

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

政治熱門新聞

北市1239人足跡重疊！黃珊珊急喊採檢、隔離

快訊／致理科大男學生染疫　校方、衛生局證實了

快訊／桃園確診女感染源！北市曝足跡

時尚編輯頻繁搭板南線、逛百貨　雙北「海量足跡」一次看

納豆腦出血住院還沒醒？　舅舅侯友宜吐「兩句」為他加油

餐廳內用加嚴？黃珊珊：已規劃2.5級SOP　有狀況就公布「春節方法」

北市公布新確診足跡　這1816人盡速採檢

採檢3次才確診！北市曝1境外移入足跡

長榮鳳凰女友人逛遍中山區！北市曝確診足跡　SOMA、小CK、D+AF全上榜

台北80處足跡一次看！5確診者13天趴趴走

快訊／某幼兒園老師確診！北市曝11處足跡　集中南港、松山區

時尚達人頻跑趴逛街　「3大張足跡圖」遍布中山、信義區百貨商圈

快訊／新北某科大生確診！曾赴大安區全家辛亥店上班　Ct值僅18

快訊／Ct值只有15！樹林男唱卡拉OK被傳染　家人緊急隔離

更多熱門

相關新聞

僑委會史上第一本「海外僑台商經營報告」　3大指數提供經商參考

僑委會史上第一本「海外僑台商經營報告」　3大指數提供經商參考

僑委會委員長童振源27日召開「海外僑台商經營動向與投資環境調查報告」說明會，發布史上首本110年間編制的大型海外僑台商企業調查報告；會中邀請世界台灣商會聯合總會、國策顧問林見松、世界華人工商婦女企管協會總會長陳阡蕙、世界華商經貿聯合總會名譽監事長李玉香等人共襄盛舉。

童振源打造智能僑委會新十大任務　2022第一天就交出「數位證書」

童振源打造智能僑委會新十大任務　2022第一天就交出「數位證書」

對接台灣優勢！童振源首曝訪美20天跑10座城市

對接台灣優勢！童振源首曝訪美20天跑10座城市

僑生直播主競賽創意分享臺灣之美

僑生直播主競賽創意分享臺灣之美

挨批不中立　僑委會：合法正當

挨批不中立　僑委會：合法正當

關鍵字：

僑委會童振源

讀者迴響

熱門新聞

出道7天就解散！女偶像「約砲粉絲多人性愛」

莎莎突PO寶寶圖：我有了！

她拒發年終　改用一招讓員工笑了

蔡阿嘎送員工有薪假30天！原因公開網噴淚

快訊／增21例本土「桃園再爆不明感染」！

小弟寫5頁信發洩再2槍轟斃大哥

郭雪芙性感床照曝光！

蔡頭癌逝！皮膚2紅1黃＝肝出問題

8分鐘前才傳訊女友！22歲男遭逆向撞飛

即／高雄又+8！新增大量足跡一次看

福原愛爆扶正橫濱男　激動公開「新身份」：我會加油的！

486先生爆「抄襲影片」刪留言　網紅含淚：拍得「抄」好

KTV包廂砍人！1男被斷臂噴血　殘忍畫面曝

鐵延伸宜蘭案　交通部確定宜蘭站址

2021日本A片銷量榜單曝光！

更多

最夯影音

更多
100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函

100元拆培林卻控新車被敲壞　機車行喊冤！男：等收律師函
送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

送貨員被猛撲嚇到「怒砸包裹」　黑狗頭遭敲3下慘變腦震盪！

女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

女駕駛跟導航逆向闖環東大道　22歲黃牌重機遭撞掉下高架亡

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

蔡頭驚傳肝癌末期離世享壽71歲　縱橫演藝圈50年「反串成傳奇」

刺青弟400人面前大聲公告白　育達妹：好啦...我也喜歡你！

刺青弟400人面前大聲公告白　育達妹：好啦...我也喜歡你！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面