僑委會首本「海外僑台商經營報告」　童振源揭5大特色

記者陶本和/台北報導

僑委會27日召開「海外僑台商經營動向與投資環境調查報告」說明會,發布史上首本110年間編制的大型海外僑台商企業調查報告。僑委會委員長童振源也在會中揭露,本次調查報告所具備的5大特色。

僑委會為了解全球僑台商的營運動向,以及對當地經營環境的評估,強化僑委會對僑台商的服務效能,在110年7月到9月間,向海外六大洲的僑台商企業,以及設有海外分公司的國內企業,蒐集超過1500份調查問卷,首次發布僑台商企業經營動能指標((Overseas Compatriot Business Momentum Index, OC-BMI)、僑臺商經營預期指數(Overseas Compatriot Business E x p e c t a t i o n s I n d e x , O C - B E I ),以及僑臺商營商環境指數(Overseas Compatriot Doing Business Index,OC-DBI)等三大指數,透過交叉比對,從中了解不同洲別、產業別、企業規模的僑台商企業,在過去這段時間,在這波疫情的恢復情況。

童振源在致詞時表示,感謝中華經濟研究院劉孟俊所長的研究團隊,感謝1,617家接受問卷調查及21家接受訪談的僑台商。

同時,他也揭露本次「海外僑台商經營動向與投資環境調查報告」的5大特色:首先,這是史上第一本,「海外僑台商經營動向與投資環境調查報告」,暸解全球僑台商的經營動向與對當地經營環境的評估,協助海外台商與國內企業掌握國際經濟發展風險與契機,進而擬訂適當的在地經營與投資策略,同時提供政府協助僑台商發展之政策參考與服務依據。

童振源表示,第二個特色是,這次調查廣泛,且有訪談分析,共蒐集橫跨六大洲的1,617家海外僑台商企業對各僑居地的經濟景氣、預期及投資環境的問卷調查,在95%信心水準下,抽樣誤差為正負2.4%。同時,也訪談21位僑台商代表,更詳細暸解僑台商經營實際狀況與政策建議。

▼僑委會主委童振源27日舉行記者會,首次發布海外僑台商經營指數及調查報告。(圖/記者陶本和攝)



童振源指出,第三個特色是「制定量化指數」,本次仿效採購經理人指數(PMI)的編制方法,制定「僑臺商經營動能指數(OC-BMI)」、「僑臺商經營預期指數(OC-BEI)」、「僑臺商營商環境指數(OC-DBI)」,以便長期量化觀察與理解全球僑臺商的經營動態與營商環境。

接著,童振源說,第四個特色是,這次調查報告與原始調查資料,全部公開在網路上;而最後一個特色,則是今年上半年、下半年會再進行兩次調查,預計下半年及明年上半年公布調查結果,未來可以進行時間序列的長期動態觀察與比較分析。

