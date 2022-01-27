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僑委會史上第一本「海外僑台商經營報告」　3大指數提供經商參考

▲僑委會委員長童振源出席「海外僑臺商經營動向與投資環境調查報告」。（圖／記者林敬旻攝）

▲僑委會委員長童振源出席「海外僑臺商經營動向與投資環境調查報告」。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

僑委會委員長童振源27日召開「海外僑台商經營動向與投資環境調查報告」說明會，發布史上首本110年間編制的大型海外僑台商企業調查報告；會中邀請世界台灣商會聯合總會、國策顧問林見松、世界華人工商婦女企管協會總會長陳阡蕙、世界華商經貿聯合總會名譽監事長李玉香等人共襄盛舉。

童振源表示，僑委會為了解全球僑台商的營運動向，以及對當地經營環境的評估，強化僑委會對僑台商的服務效能，在110年7月到9月間，向海外六大洲的僑台商企業，以及設有海外分公司的國內企業，蒐集超過1600份調查問卷，首次發布僑台商企業經營動能指標（(Overseas Compatriot Business Momentum Index, OC-BMI)、僑台商經營預期指數(Overseas Compatriot Business E x p e c t a t i o n s I n d e x , O C - B E I )，以及僑台商營商環境指數(Overseas Compatriot Doing Business Index,OC-DBI)等三大指數，透過交叉比對，從中了解不同洲別、產業別、企業規模的僑台商企業，在過去這段時間，在這波疫情的恢復情況。

有關僑委會歷史上的第一本「海外僑台商經營動向與投資環境調查報告」，主要是在動態掌握全球僑台商的營運動向與對當地經營環境的評估，透過1600多份線上問卷調查分析，系統性建立僑台商企業經營動能等指數，以提供僑台商經營規劃參考。

僑台商企業經營動能指數問卷調查期間為2021 年第3季，並彙整為2021年第4季海外僑台商經營動向相關指標；另外，結合21位代表性僑台商訪談，廣泛蒐集僑臺商意見與建議，據以研提相應輔導政策方案提供委託單位，作為未來強化海外僑臺商在地經營，以及連結台灣經貿實力與產學資源參考。

在本次研究中，首先透過僑台商經營動能指數」（Overseas Compatriot Business Momentum Index, OC-BMI），反映全球與各地區僑台商對於2021年第 4 季當地景氣看法，越高分表示僑臺商企業經營動能愈活絡，並以 50分為景氣榮枯判定標準。

整體而言，全球製造業經營動能復甦較全球服務業為佳，而歐美等先進國家僑台商製造業或服務業具有較高的經濟動能。在北美洲與歐洲無論製造業或服務業皆處於擴張區；不過，非洲僑台商製造業，或服務業經濟動能指數顯示皆處於緊縮區，顯示該區域經濟復甦動能較 弱。

其次，「僑台商經營預期指數」（Overseas Compatriot Business E x p e c t a t i o n s I n d e x , O C - B E I ）顯示僑台商對於下一季經營景氣看法。 2 0 2 1 年第 4 季全球製造業 OC-BEI 為 55.5 分，顯示製造業僑臺商對於下一季的經營景氣預判相對樂觀，但服務業OC-BEI為49.6分則相對悲觀。

在原材料、中間商品與工資預期指標上，可能是拉動全球整體製造業僑台商OC-BEI 上升的重要因素，顯示製造業僑台商預判國際能源價格仍持續上升，且中間商品價格與工資蔓延攀升；就全球服務業僑台商經營預期指標來看，僑台商大多預期國際大宗能源價格飆升，且漲勢恐向工資蔓延。

▼僑委會主委童振源27日舉行記者會，首次發布海外僑台商經營指數及調查報告。（圖／記者陶本和攝）

▲▼僑委會主委童振源27日舉行記者會，首次發布海外僑台商經營指數及調查報告。（圖／記者陶本和攝）

「僑台商營商環境指數」（Overseas Compatriot Doing Business Index,OC-DBI）部分，綜合反應僑台商對於當地營商環境看法，愈高分表示營商環境更為便利，並以 50 分為分界線。

全球各洲製造業僑台商營商環境指數，以北美洲最高，非洲最低。除非洲外，全球市場規模且成長前景，以及基礎建設皆出現改善趨勢。此外，亞洲與全球趨勢相似，北美與大洋 洲以開放投資項目與融資便利度表現突出，歐洲以市場規模且成長前景、 人力素質與生活環境友善度著稱；服務業部分，僑台商營商環境指數以大洋洲最高，依序為歐洲與北美洲居次，非洲最低。

最後，僑台商問卷調查結果顯示，外館提供僑台商主要協助，為提供海內外投資商機資訊、提供僑居地當地的法務與稅務諮詢以及協助建立當地通路等服務。

▲僑委會委員長童振源出席「海外僑臺商經營動向與投資環境調查報告」。（圖／記者林敬旻攝）

▲僑委會委員長童振源出席「海外僑臺商經營動向與投資環境調查報告」。（圖／記者林敬旻攝）

由於當僑台商希望未來能進一步獲得政府協助措施時，主要透過當地法務與稅務諮詢需求與融資協助；不過，在資源需求項目中， 服務業與製造業仍因產業特性而有不同需求，從事服務業的僑台商海外經營型態多元，規模相對較小並且需要貼近當地市場服務。

從事製造業的僑臺商在海外經營大多遭遇僑居國當地法規造成經營困難，或者面對國際貿易相關的關稅與非關稅障礙，仍需協助排除或降低當地經商障礙。

本次研究也透過研析各大洲僑臺商經營環境總結，全球疫情後經濟復甦情況不等，而全球各大洲僑臺商的組成結構不同，建議主政單位未來應可對不同地區可切合實際需求，強化僑臺商政策協助。

此外，本研究亦建議未來可結合智庫相關趨勢研究，提供國際商情與政經局勢分析，並定期提供海外僑臺商參考運用，強化僑台商數位服務。此外，建議未來應持續定期僑台商經營環境動能調查，系統性掌握全球僑台商經營動態， 以作為研議協助僑台商政策的基礎。

▼僑委會主委童振源27日舉行記者會，首次發布海外僑台商經營指數及調查報告。（圖／記者陶本和攝）

▲▼僑委會主委童振源27日舉行記者會，首次發布海外僑台商經營指數及調查報告。（圖／記者陶本和攝）

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