雨彈連轟2天再急凍！過年「最冷時段」出爐　又濕又冷剩10度

記者李宜秦／台北報導

今日天氣穩定，各地都是多雲到晴的好天氣，明後天南方雲系影響，各地降雨機會都提高，尤其東南部、南部容易出現局部大雨伴隨雷擊，周日也就是小年夜起冷氣團南下，預計在小年夜到除夕清晨最冷，西半部下探10度，直到初一溫度才會回升。

▲過年期間天氣較溼冷。（圖／記者李毓康攝）

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氣象局預報員徐仲毅表示，今日各地天氣穩定，西半部尤其北台灣、高屏一帶有低雲，可能出現局部霧影響能見度，目前菲律賓東方海面到南海有熱帶擾動雲系正在發展中，明後天會影響天氣。

今日北部、東半部有短暫降雨，下半天起東北風增強降雨趨於明顯，明後天南方雲系影響，伴隨東北季風增強及冷氣團南下，明天各地轉為短暫陣雨天氣，周六天氣最不穩定，東南部、南部容易出現局部大雨伴隨雷擊。

▲▼過年期間天氣變化。（圖／ETtoday攝影中心）

周日也就是小年夜起冷氣團影響，降雨以北部、東半部為主，周六開始就會逐漸降溫，最冷時段落在小年夜到除夕清晨，西半部、東北部11到12度，花東14到15度，空曠地區可能出現10度以下低溫。

整體而言，春節連假期間天氣變化快，前半段中部以北、東半部降雨機率高，直到後期水氣才會減少，北部、東半部、中南部山區都容易下雨，水氣時多時少，因此降雨範圍也會有所不同。